Creatio Inc., een prominente no-code platformontwikkelaar, heeft een uitgebreide update van zijn platform onthuld met een composable architectuur, een opnieuw ontworpen gebruikersinterface en slimme aanbevelingen voor het ontwerpen en automatiseren van workflows. Deze grote release is bedoeld om de ontwikkeling van applicaties te vereenvoudigen en tegelijkertijd geavanceerde functionaliteit en aanpassingsmogelijkheden voor gebruikers te bieden.

Het Creatio-platform is gespecialiseerd in bedrijfsprocesbeheer en stelt niet-technische gebruikers in staat om applicaties te creëren met behulp van een gebruiksvriendelijke drag-and-drop interface. Het beschikt ook over een platform voor klantrelatiebeheer (CRM) en een steeds groter wordende marktplaats met momenteel bijna 750 kant-en-klare applicaties en sjablonen, waardoor de functionaliteit wordt uitgebreid.

Door gebruik te maken van een bouwsteenbenadering, stelt de composable architectuur ontwikkelaars in staat om de componenten te kiezen die ze nodig hebben en deze moeiteloos aan elkaar te koppelen. Dit vermindert aanzienlijk dubbel werk en bespaart veel tijd bij configuratie en aanpassing. Creatio's platform heeft aparte categorieën voor composable units, inclusief componenten, blokken, applicaties en producten, zoals uitgelegd door Product Evangelist Alex Petrunenko.

Petrunenko benadrukte dat de composable architectuur traditionele ontwikkelingsinspanningen transformeert in een assemblagegerichte aanpak. Deze wijziging verbetert de granulariteit van de oplossingen die kunnen worden gemaakt, gedeeld en gebruikt door de hele gemeenschap. Componenten en blokken zijn met name gratis beschikbaar, terwijl applicaties zowel betaald als gratis kunnen zijn.

De vernieuwde gebruikersinterface van het platform, Freedom UI Designer, bevat een bibliotheek met vooraf gedefinieerde weergaven, widgets en sjablonen die applicatiebouwers kunnen gebruiken. Volgens Petrunenko is de interface schoon, overzichtelijk en heeft hij een configureerbare desktop met widgets of statistieken.

Bovendien maakt de intelligente workflow-aanbevelingsfunctie gebruik van AI-principes om suggesties te doen voor het optimaliseren van workflowontwerp en automatisering om de impact op het bedrijf te maximaliseren. Het maakt gebruik van historische gegevens van andere klantervaringen en best practices om zijn aanbevelingen te ondersteunen.

Voortbordurend op de implicaties van door AI ondersteunde ontwikkeling, verklaarde Petrunenko dat workflowaanbevelingen slechts de eerste stap zijn. Toekomstige functionaliteiten zullen ook acties aanbevelen, zoals het aanbevelen van welke marktplaatsapplicaties te gebruiken. Creatio werkt ook aan de integratie van machine learning-modeltraining in zijn platform.

Andie Dovgan, Chief Growth Officer van Creatio, legde uit dat ze twee richtingen volgen in AI: geassisteerde ontwikkeling en het inbedden van AI-componenten in applicaties. Ontwikkelaars kunnen bijvoorbeeld leads scoren door machine learning-modellen voor specifieke toepassingen te trainen.

Terwijl no-code en low-code platforms blijven floreren, stellen bedrijven als Creatio