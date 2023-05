Creatio Inc. ผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม no-code ที่โดดเด่น ได้เปิดตัวการอัปเดตที่ครอบคลุมสำหรับแพลตฟอร์ม ซึ่งรวมถึงสถาปัตยกรรมที่ประกอบได้ อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ออกแบบใหม่ และคำแนะนำอันชาญฉลาดสำหรับการออกแบบและทำให้เวิร์กโฟลว์เป็นอัตโนมัติ รุ่นใหญ่นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดความซับซ้อนของการพัฒนาแอปพลิเคชันในขณะที่เสนอฟังก์ชันการทำงานขั้นสูงและตัวเลือกการปรับแต่งสำหรับผู้ใช้

แพลตฟอร์ม Creatio เชี่ยวชาญด้านการจัดการกระบวนการทางธุรกิจและช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคนิคสามารถสร้างแอปพลิเคชันโดยใช้อินเทอร์เฟซ drag-and-drop ที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้ นอกจากนี้ยังมีแพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) และตลาดที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันมีแอปพลิเคชันและเทมเพลตที่พร้อมใช้งานเกือบ 750 รายการ ซึ่งช่วยขยายฟังก์ชันการทำงานให้กว้างขึ้น

การใช้แนวทางการสร้างบล็อค สถาปัตยกรรมที่ประกอบได้ช่วยให้นักพัฒนาสามารถเลือกส่วนประกอบที่ต้องการและเชื่อมโยงเข้าด้วยกันได้อย่างง่ายดาย สิ่งนี้ช่วยลดการทำงานซ้ำซ้อนและประหยัดเวลาได้มากในการกำหนดค่าและปรับแต่งเอง แพลตฟอร์มของ Creatio มีหมวดหมู่แยกต่างหากสำหรับหน่วยที่ประกอบได้ ซึ่งรวมถึงส่วนประกอบ บล็อก แอปพลิเคชัน และผลิตภัณฑ์ ตามที่อธิบายโดย Product Evangelist Alex Petrunenko

Petrunenko เน้นย้ำว่าสถาปัตยกรรมแบบประกอบได้เปลี่ยนความพยายามในการพัฒนาแบบดั้งเดิมไปสู่แนวทางที่เน้นการประกอบ การเปลี่ยนแปลงนี้ช่วยเพิ่มความละเอียดของโซลูชันที่สามารถสร้าง แบ่งปัน และใช้งานโดยชุมชนทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส่วนประกอบและบล็อกมีให้ใช้งานฟรี ในขณะที่แอปพลิเคชันอาจมีทั้งแบบชำระเงินและแบบฟรี

ส่วนต่อประสานผู้ใช้ที่ปรับปรุงใหม่ของแพลตฟอร์ม Freedom UI Designer รวมถึงไลบรารีของมุมมองที่กำหนดไว้ล่วงหน้า วิดเจ็ต และเทมเพลตที่ผู้สร้างแอปพลิเคชันสามารถใช้ได้ จากข้อมูลของ Petrunenko อินเทอร์เฟซนั้นสะอาด ไม่รก และมีเดสก์ท็อปที่กำหนดค่าได้ด้วยวิดเจ็ตหรือเมตริก

นอกจากนี้ คุณลักษณะคำแนะนำเวิร์กโฟลว์อัจฉริยะยังใช้หลักการของ AI เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบเวิร์กโฟลว์และระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มผลกระทบทางธุรกิจให้ได้สูงสุด ใช้ประโยชน์จากข้อมูลประวัติจากประสบการณ์ของลูกค้ารายอื่นและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อสนับสนุนคำแนะนำ

Petrunenko ขยายความหมายของการพัฒนาโดยใช้ AI เสริมว่าคำแนะนำเวิร์กโฟลว์เป็นเพียงขั้นตอนแรกเท่านั้น ฟังก์ชันการทำงานในอนาคตจะแนะนำการดำเนินการต่างๆ เช่น การแนะนำแอปพลิเคชันตลาดกลางที่จะใช้ Creatio ยังทำงานเพื่อบูรณาการการฝึกอบรมโมเดลแมชชีนเลิร์นนิงเข้ากับแพลตฟอร์ม

Andie Dovgan ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเติบโตของ Creatio อธิบายว่าพวกเขากำลังดำเนินการสองทิศทางในด้าน AI: การพัฒนาที่ได้รับความช่วยเหลือและการฝังส่วนประกอบ AI ลงในแอปพลิเคชัน ตัวอย่างเช่น นักพัฒนาจะสามารถทำคะแนนลีดโดยการฝึกอบรมโมเดลแมชชีนเลิร์นนิงสำหรับแอปพลิเคชันเฉพาะ

เนื่องจากแพลตฟอร์ม no-code และ low-code ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทต่างๆ เช่น Creatio และ AppMaster enable businesses to develop applications in a more accessible and efficient manner. Through the constant evolution of their platforms, they empower users to create highly functional, scalable, and customizable applications, delivering tangible business value.