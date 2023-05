Creatio Inc., wybitny twórca platform no-code, zaprezentował kompleksową aktualizację swojej platformy, która obejmuje komponowalną architekturę, przeprojektowany interfejs użytkownika oraz inteligentne zalecenia dotyczące projektowania i automatyzacji przepływów pracy. To główne wydanie ma na celu uproszczenie tworzenia aplikacji, oferując użytkownikom zaawansowane funkcje i opcje dostosowywania.

Platforma Creatio specjalizuje się w zarządzaniu procesami biznesowymi i umożliwia użytkownikom nietechnicznym tworzenie aplikacji za pomocą przyjaznego dla użytkownika interfejsu drag-and-drop. Posiada również platformę do zarządzania relacjami z klientami (CRM) i stale rozwijający się rynek, który obecnie oferuje prawie 750 gotowych do użycia aplikacji i szablonów, poszerzając jego funkcjonalność.

Wykorzystując podejście oparte na blokach konstrukcyjnych, komponowalna architektura pozwala programistom wybrać wymagane komponenty i bezproblemowo połączyć je ze sobą. To znacznie zmniejsza powielanie wysiłków i oszczędza znaczną ilość czasu na konfigurację i dostosowywanie. Platforma Creatio ma osobne kategorie dla jednostek, które można komponować, w tym komponentów, bloków, aplikacji i produktów, jak wyjaśnił Product Evangelist Alex Petrunenko.

Petrunenko podkreślił, że architektura komponowalna przekształca tradycyjne wysiłki programistyczne w podejście zorientowane na montaż. Ta zmiana zwiększa szczegółowość rozwiązań, które mogą być tworzone, udostępniane i wykorzystywane przez całą społeczność. Warto zauważyć, że komponenty i bloki są dostępne za darmo, a aplikacje mogą być płatne lub bezpłatne.

Odświeżony interfejs użytkownika platformy, Freedom UI Designer, zawiera bibliotekę predefiniowanych widoków, widżetów i szablonów, z których mogą korzystać konstruktorzy aplikacji. Według Petrunenko interfejs jest przejrzysty, przejrzysty i zawiera konfigurowalny pulpit z widżetami lub wskaźnikami.

Ponadto funkcja inteligentnych rekomendacji przepływu pracy wykorzystuje zasady sztucznej inteligencji do przedstawiania sugestii dotyczących optymalizacji projektowania i automatyzacji przepływu pracy, aby zmaksymalizować wpływ na działalność biznesową. Korzysta z danych historycznych z doświadczeń innych klientów i najlepszych praktyk, aby wspierać swoje zalecenia.

Rozwijając implikacje rozwoju wspomaganego przez sztuczną inteligencję, Petrunenko stwierdził, że zalecenia dotyczące przepływu pracy to zaledwie pierwszy krok. Przyszłe funkcjonalności będą również zalecać działania, takie jak rekomendowanie, których aplikacji z rynku należy używać. Creatio pracuje również nad integracją uczenia maszynowego na swojej platformie.

Andie Dovgan, Chief Growth Officer w Creatio, wyjaśniła, że firma podąża w dwóch kierunkach w dziedzinie sztucznej inteligencji: wspomagane opracowywanie i osadzanie komponentów sztucznej inteligencji w aplikacjach. Na przykład programiści będą mogli oceniać potencjalnych klientów, trenując modele uczenia maszynowego dla określonych aplikacji.

Ponieważ platformy no-code i low-code wciąż się rozwijają, firmy takie jak Creatio i AppMaster enable businesses to develop applications in a more accessible and efficient manner. Through the constant evolution of their platforms, they empower users to create highly functional, scalable, and customizable applications, delivering tangible business value.