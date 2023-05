Creatio Inc., একটি বিশিষ্ট no-code প্ল্যাটফর্ম ডেভেলপার, তার প্ল্যাটফর্মে একটি ব্যাপক আপডেট উন্মোচন করেছে যার মধ্যে একটি সংমিশ্রণযোগ্য আর্কিটেকচার, একটি নতুন ডিজাইন করা ইউজার ইন্টারফেস এবং ওয়ার্কফ্লো ডিজাইন এবং স্বয়ংক্রিয় করার জন্য স্মার্ট সুপারিশ রয়েছে। ব্যবহারকারীদের জন্য উন্নত কার্যকারিতা এবং কাস্টমাইজেশন বিকল্পগুলি অফার করার সময় এই প্রধান প্রকাশের লক্ষ্য অ্যাপ্লিকেশন বিকাশকে সহজ করা।

ক্রিয়েটিও প্ল্যাটফর্মটি ব্যবসায়িক প্রক্রিয়া পরিচালনায় বিশেষজ্ঞ এবং অ-প্রযুক্তিগত ব্যবহারকারীদের একটি ব্যবহারকারী-বান্ধব drag-and-drop ইন্টারফেস ব্যবহার করে অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করার অনুমতি দেয়। এটি একটি গ্রাহক সম্পর্ক ব্যবস্থাপনা (CRM) প্ল্যাটফর্ম এবং একটি ক্রমাগত ক্রমবর্ধমান মার্কেটপ্লেস নিয়েও গর্ব করে যা বর্তমানে প্রায় 750টি ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত অ্যাপ্লিকেশন এবং টেমপ্লেট রয়েছে, এর কার্যকারিতা প্রসারিত করে৷

একটি বিল্ডিং ব্লক পদ্ধতি ব্যবহার করে, কম্পোজেবল আর্কিটেকচার ডেভেলপারদের তাদের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি বেছে নিতে এবং অনায়াসে তাদের একসাথে লিঙ্ক করতে দেয়। এটি উল্লেখযোগ্যভাবে প্রচেষ্টার সদৃশতা হ্রাস করে এবং কনফিগারেশন এবং কাস্টমাইজেশনে যথেষ্ট সময় সাশ্রয় করে। ক্রিয়েটিওর প্ল্যাটফর্মে কম্পোজেবল ইউনিটগুলির জন্য আলাদা বিভাগ রয়েছে, যার মধ্যে উপাদান, ব্লক, অ্যাপ্লিকেশন এবং পণ্য রয়েছে, যেমন প্রোডাক্ট ইভাঞ্জেলিস্ট অ্যালেক্স পেট্রুনেনকো ব্যাখ্যা করেছেন।

পেট্রুনেনকো জোর দিয়েছিলেন যে সংমিশ্রণযোগ্য স্থাপত্য ঐতিহ্যগত উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে সমাবেশ-ভিত্তিক পদ্ধতিতে রূপান্তরিত করে। এই পরিবর্তন সমগ্র সম্প্রদায়ের দ্বারা তৈরি করা, ভাগ করা এবং ব্যবহার করা যেতে পারে এমন সমাধানগুলির গ্র্যানুলারিটি বৃদ্ধি করে৷ উল্লেখযোগ্যভাবে, উপাদান এবং ব্লক বিনামূল্যে পাওয়া যায়, যখন অ্যাপ্লিকেশন হয় অর্থপ্রদান বা বিনামূল্যে হতে পারে.

প্ল্যাটফর্মের সংশোধিত ইউজার ইন্টারফেস, ফ্রিডম UI ডিজাইনার, পূর্ব-নির্ধারিত ভিউ, উইজেট এবং টেমপ্লেটের একটি লাইব্রেরি অন্তর্ভুক্ত করে যা অ্যাপ্লিকেশন নির্মাতারা ব্যবহার করতে পারে। পেট্রুনেনকোর মতে, ইন্টারফেসটি পরিষ্কার, অগোছালো, এবং উইজেট বা মেট্রিক্স সহ একটি কনফিগারযোগ্য ডেস্কটপ বৈশিষ্ট্যযুক্ত।

উপরন্তু, বুদ্ধিমান ওয়ার্কফ্লো সুপারিশ বৈশিষ্ট্যটি ব্যবসায়িক প্রভাবকে সর্বাধিক করার জন্য ওয়ার্কফ্লো ডিজাইন এবং অটোমেশনকে কীভাবে অপ্টিমাইজ করা যায় সে সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়ার জন্য এআই নীতিগুলিকে নিয়োগ করে। এটি অন্যান্য গ্রাহকের অভিজ্ঞতা থেকে ঐতিহাসিক ডেটা এবং তার সুপারিশগুলিকে সমর্থন করার জন্য সর্বোত্তম অনুশীলনগুলিতে ট্যাপ করে৷

এআই-সহায়তা উন্নয়নের প্রভাব বিস্তার করে, পেট্রুনেনকো বলেছেন যে কর্মপ্রবাহের সুপারিশগুলি কেবলমাত্র প্রথম পদক্ষেপ। ভবিষ্যতের কার্যকারিতাগুলি কোন মার্কেটপ্লেস অ্যাপ্লিকেশনগুলি ব্যবহার করতে হবে তা সুপারিশ করার মতো পদক্ষেপগুলিরও সুপারিশ করবে৷ ক্রিয়েটিও তার প্ল্যাটফর্মে মেশিন লার্নিং মডেল প্রশিক্ষণকে একীভূত করার জন্য কাজ করছে।

ক্রিয়েটিওর চিফ গ্রোথ অফিসার অ্যান্ডি ডভগান ব্যাখ্যা করেছেন যে তারা AI-তে দুটি দিক অনুসরণ করছে: সহায়তার বিকাশ এবং অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে AI উপাদানগুলি এম্বেড করা। উদাহরণস্বরূপ, ডেভেলপারদের নির্দিষ্ট অ্যাপ্লিকেশনের জন্য মেশিন লার্নিং মডেল প্রশিক্ষণের মাধ্যমে লিড স্কোর করার ক্ষমতা থাকবে।

no-code এবং low-code প্ল্যাটফর্মগুলি ক্রমাগত উন্নতি লাভ করে, ক্রিয়েটিও এবং AppMaster enable businesses to develop applications in a more accessible and efficient manner. Through the constant evolution of their platforms, they empower users to create highly functional, scalable, and customizable applications, delivering tangible business value.