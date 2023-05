Creatio Inc., un destacado desarrollador de plataformas no-code, ha presentado una actualización integral de su plataforma que incluye una arquitectura componible, una interfaz de usuario rediseñada y recomendaciones inteligentes para diseñar y automatizar flujos de trabajo. Esta importante versión tiene como objetivo simplificar el desarrollo de aplicaciones al tiempo que ofrece funciones avanzadas y opciones de personalización para los usuarios.

La plataforma Creatio se especializa en la gestión de procesos comerciales y permite a los usuarios no técnicos crear aplicaciones utilizando una interfaz drag-and-drop fácil de usar. También cuenta con una plataforma de gestión de relaciones con los clientes (CRM) y un mercado en constante crecimiento que actualmente cuenta con casi 750 aplicaciones y plantillas listas para usar, lo que amplía su funcionalidad.

Utilizando un enfoque de bloques de construcción, la arquitectura componible permite a los desarrolladores elegir los componentes que necesitan y unirlos sin esfuerzo. Esto reduce significativamente la duplicación de esfuerzos y ahorra mucho tiempo en la configuración y personalización. La plataforma de Creatio tiene categorías separadas para unidades componibles, incluidos componentes, bloques, aplicaciones y productos, como lo explica el evangelista de productos Alex Petrunenko.

Petrunenko enfatizó que la arquitectura componible transforma los esfuerzos de desarrollo tradicionales en un enfoque orientado al ensamblaje. Este cambio mejora la granularidad de las soluciones que toda la comunidad puede crear, compartir y utilizar. En particular, los componentes y bloques están disponibles de forma gratuita, mientras que las aplicaciones pueden ser de pago o gratuitas.

La interfaz de usuario renovada de la plataforma, Freedom UI Designer, incluye una biblioteca de vistas, widgets y plantillas predefinidos que los desarrolladores de aplicaciones pueden utilizar. Según Petrunenko, la interfaz es limpia, ordenada y presenta un escritorio configurable con widgets o métricas.

Además, la función de recomendación de flujo de trabajo inteligente emplea principios de IA para hacer sugerencias sobre cómo optimizar el diseño y la automatización del flujo de trabajo para maximizar el impacto comercial. Aprovecha los datos históricos de otras experiencias de clientes y las mejores prácticas para respaldar sus recomendaciones.

Ampliando las implicaciones del desarrollo asistido por IA, Petrunenko afirmó que las recomendaciones de flujo de trabajo son solo el primer paso. Las funcionalidades futuras también recomendarán acciones como recomendar qué aplicaciones de mercado usar. Creatio también está trabajando para integrar el entrenamiento del modelo de aprendizaje automático en su plataforma.

Andie Dovgan, director de crecimiento de Creatio, explicó que están siguiendo dos direcciones en IA: desarrollo asistido e integración de componentes de IA en las aplicaciones. Por ejemplo, los desarrolladores tendrán la capacidad de obtener clientes potenciales entrenando modelos de aprendizaje automático para aplicaciones específicas.

A medida que las plataformas no-code y low-code continúan prosperando, empresas como Creatio