Creatio Inc., pengembang platform no-code terkemuka, telah meluncurkan pembaruan komprehensif untuk platformnya yang mencakup arsitektur yang dapat disusun, antarmuka pengguna yang didesain ulang, dan rekomendasi cerdas untuk merancang dan mengotomatiskan alur kerja. Rilis utama ini bertujuan untuk menyederhanakan pengembangan aplikasi sekaligus menawarkan fungsionalitas lanjutan dan opsi penyesuaian bagi pengguna.

Platform Creatio berspesialisasi dalam manajemen proses bisnis dan memungkinkan pengguna non-teknis untuk membuat aplikasi menggunakan antarmuka drag-and-drop yang mudah digunakan. Ini juga menawarkan platform manajemen hubungan pelanggan (CRM) dan pasar yang terus berkembang yang saat ini menampilkan hampir 750 aplikasi dan template siap pakai, memperluas fungsinya.

Dengan menggunakan pendekatan blok penyusun, arsitektur yang dapat disusun memungkinkan pengembang untuk memilih komponen yang mereka perlukan dan menghubungkannya dengan mudah. Ini secara signifikan mengurangi duplikasi upaya dan menghemat banyak waktu untuk konfigurasi dan penyesuaian. Platform Creatio memiliki kategori terpisah untuk unit yang dapat disusun, termasuk komponen, blok, aplikasi, dan produk, seperti yang dijelaskan oleh Penginjil Produk Alex Petrunenko.

Petrunenko menekankan bahwa arsitektur yang dapat disusun mengubah upaya pengembangan tradisional menjadi pendekatan berorientasi perakitan. Perubahan ini meningkatkan perincian solusi yang dapat dibuat, dibagikan, dan digunakan oleh seluruh komunitas. Khususnya, komponen dan blok tersedia secara gratis, sedangkan aplikasi dapat berbayar atau gratis.

Antarmuka pengguna platform yang diperbarui, Freedom UI Designer, menyertakan pustaka tampilan, widget, dan templat yang telah ditentukan sebelumnya yang dapat digunakan oleh pembuat aplikasi. Menurut Petrunenko, antarmukanya bersih, rapi, dan menampilkan desktop yang dapat dikonfigurasi dengan widget atau metrik.

Selain itu, fitur rekomendasi alur kerja cerdas menggunakan prinsip AI untuk memberikan saran tentang cara mengoptimalkan desain dan otomatisasi alur kerja untuk memaksimalkan dampak bisnis. Itu memanfaatkan data historis dari pengalaman pelanggan lain dan praktik terbaik untuk mendukung rekomendasinya.

Memperluas implikasi pengembangan yang dibantu AI, Petrunenko menyatakan bahwa rekomendasi alur kerja hanyalah langkah pertama. Fungsi masa depan juga akan merekomendasikan tindakan seperti merekomendasikan aplikasi pasar mana yang akan digunakan. Creatio juga berupaya mengintegrasikan pelatihan model pembelajaran mesin ke dalam platformnya.

Andie Dovgan, Chief Growth Officer Creatio, menjelaskan bahwa mereka mengejar dua arah dalam AI: membantu pengembangan dan menyematkan komponen AI ke dalam aplikasi. Misalnya, pengembang akan memiliki kemampuan untuk menilai prospek dengan melatih model pembelajaran mesin untuk aplikasi tertentu.

Karena platform no-code dan low-code terus berkembang, perusahaan seperti Creatio dan AppMaster enable businesses to develop applications in a more accessible and efficient manner. Through the constant evolution of their platforms, they empower users to create highly functional, scalable, and customizable applications, delivering tangible business value.