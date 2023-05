저명한 no-code 플랫폼 개발사인 Creatio Inc.는 컴포저블 아키텍처, 재설계된 사용자 인터페이스, 워크플로 설계 및 자동화를 위한 스마트 권장 사항을 포함하는 플랫폼에 대한 포괄적인 업데이트를 공개했습니다. 이 주요 릴리스는 사용자를 위한 고급 기능 및 사용자 지정 옵션을 제공하면서 응용 프로그램 개발을 단순화하는 것을 목표로 합니다.

Creatio 플랫폼은 비즈니스 프로세스 관리를 전문으로 하며 비기술 사용자가 사용자 친화적인 drag-and-drop 인터페이스를 사용하여 응용 프로그램을 만들 수 있습니다. 또한 고객 관계 관리(CRM) 플랫폼과 현재 약 750개의 바로 사용할 수 있는 응용 프로그램 및 템플릿을 제공하는 지속적으로 성장하는 시장을 자랑하며 기능을 확장하고 있습니다.

빌딩 블록 접근 방식을 활용하는 구성 가능한 아키텍처를 통해 개발자는 필요한 구성 요소를 선택하고 쉽게 연결할 수 있습니다. 이렇게 하면 중복 작업이 크게 줄어들고 구성 및 사용자 지정 시간이 크게 절약됩니다. Product Evangelist Alex Petrunenko가 설명했듯이 Creatio의 플랫폼에는 구성 요소, 블록, 애플리케이션 및 제품을 포함하여 구성 가능한 단위에 대한 별도의 범주가 있습니다.

Petrunenko는 컴포저블 아키텍처가 전통적인 개발 작업을 어셈블리 지향 접근 방식으로 변환한다고 강조했습니다. 이러한 변화는 전체 커뮤니티에서 생성, 공유 및 활용할 수 있는 솔루션의 세분성을 향상시킵니다. 특히 구성 요소와 블록은 무료로 사용할 수 있지만 응용 프로그램은 유료 또는 무료일 수 있습니다.

플랫폼의 개선된 사용자 인터페이스인 Freedom UI Designer에는 애플리케이션 빌더가 활용할 수 있는 미리 정의된 보기, 위젯 및 템플릿 라이브러리가 포함되어 있습니다. Petrunenko에 따르면 인터페이스는 깨끗하고 정돈되어 있으며 위젯 또는 메트릭이 있는 구성 가능한 데스크탑이 특징입니다.

또한 지능형 워크플로 추천 기능은 AI 원칙을 사용하여 비즈니스 영향을 극대화하기 위해 워크플로 설계 및 자동화를 최적화하는 방법을 제안합니다. 다른 고객 경험과 모범 사례의 기록 데이터를 활용하여 권장 사항을 지원합니다.

AI 지원 개발의 의미를 확장하면서 Petrunenko는 작업 흐름 권장 사항이 첫 번째 단계일 뿐이라고 말했습니다. 미래의 기능은 또한 사용할 마켓플레이스 애플리케이션 추천과 같은 작업을 권장합니다. Creatio는 또한 기계 학습 모델 교육을 플랫폼에 통합하는 작업을 진행하고 있습니다.

Creatio의 최고 성장 책임자인 Andie Dovgan은 AI에서 두 가지 방향을 추구하고 있다고 설명했습니다. 개발 지원과 AI 구성 요소를 애플리케이션에 내장하는 것입니다. 예를 들어 개발자는 특정 애플리케이션에 대한 기계 학습 모델을 교육하여 리드를 평가할 수 있습니다.

no-code 및 low-code 플랫폼이 지속적으로 번창함에 따라