Creatio Inc., một nhà phát triển nền tảng no-code nổi tiếng, đã tiết lộ một bản cập nhật toàn diện cho nền tảng của mình, bao gồm kiến trúc có thể kết hợp, giao diện người dùng được thiết kế lại và các đề xuất thông minh để thiết kế và tự động hóa quy trình công việc. Bản phát hành chính này nhằm mục đích đơn giản hóa việc phát triển ứng dụng đồng thời cung cấp các tùy chọn tùy chỉnh và chức năng nâng cao cho người dùng.

Nền tảng Creatio chuyên về quản lý quy trình kinh doanh và cho phép người dùng không có kỹ thuật tạo ứng dụng bằng giao diện drag-and-drop thân thiện với người dùng. Nó cũng tự hào có một nền tảng quản lý quan hệ khách hàng (CRM) và một thị trường ngày càng phát triển hiện có gần 750 ứng dụng và mẫu sẵn sàng sử dụng, giúp mở rộng chức năng của nó.

Sử dụng cách tiếp cận khối xây dựng, kiến trúc có thể kết hợp cho phép các nhà phát triển chọn các thành phần họ yêu cầu và dễ dàng liên kết chúng lại với nhau. Điều này làm giảm đáng kể nỗ lực trùng lặp và tiết kiệm thời gian đáng kể cho cấu hình và tùy chỉnh. Nền tảng của Creatio có các danh mục riêng biệt cho các đơn vị có thể kết hợp, bao gồm các thành phần, khối, ứng dụng và sản phẩm, theo giải thích của Nhà truyền bá sản phẩm Alex Petrunenko.

Petrunenko nhấn mạnh rằng kiến trúc có thể kết hợp biến những nỗ lực phát triển truyền thống thành một cách tiếp cận theo định hướng lắp ráp. Thay đổi này nâng cao mức độ chi tiết của các giải pháp mà toàn bộ cộng đồng có thể tạo, chia sẻ và sử dụng. Đáng chú ý là các thành phần và khối có sẵn miễn phí, trong khi các ứng dụng có thể trả phí hoặc miễn phí.

Giao diện người dùng được tân trang lại của nền tảng, Freedom UI Designer, bao gồm một thư viện các chế độ xem, tiện ích con và mẫu được xác định trước mà các nhà xây dựng ứng dụng có thể sử dụng. Theo Petrunenko, giao diện sạch sẽ, gọn gàng và có màn hình nền có thể định cấu hình với các tiện ích con hoặc số liệu.

Ngoài ra, tính năng đề xuất quy trình làm việc thông minh sử dụng các nguyên tắc AI để đưa ra các đề xuất về cách tối ưu hóa thiết kế và tự động hóa quy trình làm việc nhằm tối đa hóa tác động kinh doanh. Nó khai thác dữ liệu lịch sử từ các trải nghiệm khác của khách hàng và các phương pháp hay nhất để hỗ trợ các đề xuất của nó.

Mở rộng ý nghĩa của việc phát triển có sự hỗ trợ của AI, Petrunenko tuyên bố rằng các đề xuất về quy trình làm việc chỉ là bước đầu tiên. Các chức năng trong tương lai cũng sẽ đề xuất các hành động như đề xuất sử dụng ứng dụng thị trường nào. Creatio cũng đang nỗ lực tích hợp đào tạo mô hình máy học vào nền tảng của mình.

Andie Dovgan, Giám đốc tăng trưởng của Creatio, giải thích rằng họ đang theo đuổi hai hướng trong AI: hỗ trợ phát triển và nhúng các thành phần AI vào ứng dụng. Chẳng hạn, các nhà phát triển sẽ có khả năng ghi điểm khách hàng tiềm năng bằng cách đào tạo các mô hình máy học cho các ứng dụng cụ thể.

Khi các nền tảng no-code và low-code tiếp tục phát triển, các công ty như Creatio và AppMaster enable businesses to develop applications in a more accessible and efficient manner. Through the constant evolution of their platforms, they empower users to create highly functional, scalable, and customizable applications, delivering tangible business value. For all your no-code application development needs, consider exploring the possibilities offered by AppMaster.io. To learn more about it, visit appmaster.io/how-to-create-an-app>https:// appmaster.io/how-to-create-an-app .