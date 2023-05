Creatio Inc., un importante sviluppatore di piattaforme no-code, ha svelato un aggiornamento completo della sua piattaforma che include un'architettura componibile, un'interfaccia utente ridisegnata e suggerimenti intelligenti per la progettazione e l'automazione dei flussi di lavoro. Questa versione principale mira a semplificare lo sviluppo delle applicazioni offrendo funzionalità avanzate e opzioni di personalizzazione per gli utenti.

La piattaforma Creatio è specializzata nella gestione dei processi aziendali e consente agli utenti non tecnici di creare applicazioni utilizzando un'interfaccia drag-and-drop intuitiva. Vanta inoltre una piattaforma di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) e un mercato in continua crescita che attualmente presenta quasi 750 applicazioni e modelli pronti all'uso, ampliandone le funzionalità.

Utilizzando un approccio basato su elementi costitutivi, l'architettura componibile consente agli sviluppatori di scegliere i componenti di cui hanno bisogno e di collegarli facilmente tra loro. Ciò riduce significativamente la duplicazione degli sforzi e consente di risparmiare molto tempo per la configurazione e la personalizzazione. La piattaforma di Creatio ha categorie separate per le unità componibili, inclusi componenti, blocchi, applicazioni e prodotti, come spiegato dal Product Evangelist Alex Petrunenko.

Petrunenko ha sottolineato che l'architettura componibile trasforma i tradizionali sforzi di sviluppo in un approccio orientato all'assemblaggio. Questa modifica migliora la granularità delle soluzioni che possono essere create, condivise e utilizzate dall'intera comunità. In particolare, componenti e blocchi sono disponibili gratuitamente, mentre le applicazioni possono essere a pagamento o gratuite.

L'interfaccia utente rinnovata della piattaforma, Freedom UI Designer, include una libreria di viste, widget e modelli predefiniti che i creatori di applicazioni possono utilizzare. Secondo Petrunenko, l'interfaccia è pulita, ordinata e presenta un desktop configurabile con widget o metriche.

Inoltre, la funzione di raccomandazione del flusso di lavoro intelligente utilizza i principi dell'intelligenza artificiale per fornire suggerimenti su come ottimizzare la progettazione e l'automazione del flusso di lavoro per massimizzare l'impatto sul business. Attinge ai dati storici di altre esperienze dei clienti e best practice per supportare i suoi consigli.

Espandendo le implicazioni dello sviluppo assistito dall'intelligenza artificiale, Petrunenko ha affermato che le raccomandazioni sul flusso di lavoro sono solo il primo passo. Le funzionalità future consiglieranno anche azioni come consigliare quali applicazioni di mercato utilizzare. Creatio sta anche lavorando all'integrazione della formazione del modello di apprendimento automatico nella sua piattaforma.

Andie Dovgan, Chief Growth Officer di Creatio, ha spiegato che stanno perseguendo due direzioni nell'IA: sviluppo assistito e integrazione di componenti AI nelle applicazioni. Ad esempio, gli sviluppatori avranno la possibilità di ottenere lead addestrando modelli di machine learning per applicazioni specifiche.

Mentre le piattaforme no-code e low-code continuano a prosperare, aziende come Creatio e AppMaster enable businesses to develop applications in a more accessible and efficient manner. Through the constant evolution of their platforms, they empower users to create highly functional, scalable, and customizable applications, delivering tangible business value.