著名なno-codeプラットフォーム開発者である Creatio Inc. は、構成可能なアーキテクチャ、再設計されたユーザー インターフェイス、およびワークフローの設計と自動化のためのスマートな推奨事項を含むプラットフォームの包括的な更新を発表しました。このメジャー リリースは、ユーザーに高度な機能とカスタマイズ オプションを提供しながら、アプリケーション開発を簡素化することを目的としています。

Creatio プラットフォームは、ビジネス プロセス管理に特化しており、技術に詳しくないユーザーでも、使いやすいdrag-and-dropインターフェイスを使用してアプリケーションを作成できます。また、顧客関係管理 (CRM) プラットフォームと、現在 750 近くのすぐに使用できるアプリケーションとテンプレートを備え、その機能を拡張している、成長を続ける市場を誇っています。

ビルディング ブロック アプローチを利用した構成可能なアーキテクチャにより、開発者は必要なコンポーネントを選択し、それらを簡単にリンクできます。これにより、作業の重複が大幅に削減され、構成とカスタマイズにかかる時間が大幅に節約されます。 Creatio のプラットフォームには、コンポーネント、ブロック、アプリケーション、製品など、構成可能なユニットの個別のカテゴリがあります。製品エバンジェリストの Alex Petrunenko が説明しています。

Petrunenko 氏は、コンポーザブル アーキテクチャが従来の開発作業をアセンブリ指向のアプローチに変えることを強調しました。この変更により、コミュニティ全体で作成、共有、および利用できるソリューションの粒度が向上します。特に、コンポーネントとブロックは無料で利用できますが、アプリケーションは有料または無料の場合があります.

プラットフォームの刷新されたユーザー インターフェイスである Freedom UI Designer には、アプリケーション ビルダーが利用できる定義済みのビュー、ウィジェット、およびテンプレートのライブラリが含まれています。 Petrunenko 氏によると、インターフェイスはクリーンで整頓されており、ウィジェットやメトリックを備えた構成可能なデスクトップを備えています。

さらに、インテリジェントなワークフロー推奨機能は、AI の原則を採用して、ワークフローの設計と自動化を最適化し、ビジネスへの影響を最大化する方法を提案します。他のカスタマー エクスペリエンスやベスト プラクティスからの履歴データを活用して、推奨事項をサポートします。

ペトルネンコ氏は、AI 支援開発の影響をさらに広げて、ワークフローの推奨事項は最初のステップに過ぎないと述べました。将来の機能では、使用するマーケットプレイス アプリケーションの推奨などのアクションも推奨されます。 Creatio は、機械学習モデルのトレーニングを自社のプラットフォームに統合する作業も行っています。

Creatio のチーフ グロース オフィサーである Andie Dovgan 氏は、AI の 2 つの方向性を追求していると説明しました。それは、開発支援と AI コンポーネントのアプリケーションへの埋め込みです。たとえば、開発者は、特定のアプリケーション向けに機械学習モデルをトレーニングすることで、リードをスコアリングすることができます。

no-codeおよびlow-codeプラットフォームが引き続き繁栄する中、Creatio やAppMaster enable businesses to develop applications in a more accessible and efficient manner.