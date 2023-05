A Creatio Inc., uma proeminente desenvolvedora de plataforma no-code, revelou uma atualização abrangente para sua plataforma, que inclui uma arquitetura combinável, uma interface de usuário redesenhada e recomendações inteligentes para projetar e automatizar fluxos de trabalho. Esta versão principal visa simplificar o desenvolvimento de aplicativos, oferecendo funcionalidades avançadas e opções de personalização para os usuários.

A plataforma Creatio é especializada em gerenciamento de processos de negócios e permite que usuários não técnicos criem aplicativos usando uma interface amigável drag-and-drop. Também possui uma plataforma de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) e um mercado em constante crescimento que atualmente possui cerca de 750 aplicativos e modelos prontos para uso, ampliando sua funcionalidade.

Utilizando uma abordagem de bloco de construção, a arquitetura composable permite que os desenvolvedores escolham os componentes de que precisam e os vinculem sem esforço. Isso reduz significativamente a duplicação de esforços e economiza tempo substancial na configuração e personalização. A plataforma da Creatio tem categorias separadas para unidades combináveis, incluindo componentes, blocos, aplicativos e produtos, conforme explicado pelo evangelista de produtos Alex Petrunenko.

Petrunenko enfatizou que a arquitetura composable transforma os esforços de desenvolvimento tradicionais em uma abordagem orientada a montagem. Essa mudança aumenta a granularidade das soluções que podem ser criadas, compartilhadas e utilizadas por toda a comunidade. Notavelmente, componentes e blocos estão disponíveis gratuitamente, enquanto os aplicativos podem ser pagos ou gratuitos.

A interface de usuário renovada da plataforma, Freedom UI Designer, inclui uma biblioteca de exibições, widgets e modelos predefinidos que os criadores de aplicativos podem utilizar. De acordo com Petrunenko, a interface é limpa, organizada e apresenta uma área de trabalho configurável com widgets ou métricas.

Além disso, o recurso de recomendação de fluxo de trabalho inteligente emprega princípios de IA para fazer sugestões sobre como otimizar o design e a automação do fluxo de trabalho para maximizar o impacto nos negócios. Ele explora dados históricos de outras experiências de clientes e melhores práticas para apoiar suas recomendações.

Expandindo as implicações do desenvolvimento assistido por IA, Petrunenko afirmou que as recomendações de fluxo de trabalho são apenas o primeiro passo. Funcionalidades futuras também recomendarão ações como recomendar quais aplicativos de mercado usar. A Creatio também está trabalhando na integração do treinamento do modelo de aprendizado de máquina em sua plataforma.

Andie Dovgan, diretora de crescimento da Creatio, explicou que eles estão buscando duas direções em IA: desenvolvimento assistido e incorporação de componentes de IA em aplicativos. Por exemplo, os desenvolvedores terão a capacidade de pontuar leads treinando modelos de aprendizado de máquina para aplicativos específicos.

À medida que as plataformas no-code e low-code continuam a prosperar, empresas como a Creatio e AppMaster enable businesses to develop applications in a more accessible and efficient manner. Through the constant evolution of their platforms, they empower users to create highly functional, scalable, and customizable applications, delivering tangible business value. For all your no-code application development needs, consider exploring the possibilities offered by AppMaster.io. To learn more about it, visit appmaster.io/how-to-create-an-app>https:// appmaster.io/how-to-create-an-app .