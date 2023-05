著名的no-code平台开发商 Creatio Inc. 公布了对其平台的全面更新,其中包括可组合的架构、重新设计的用户界面以及用于设计和自动化工作流程的智能建议。此主要版本旨在简化应用程序开发,同时为用户提供高级功能和自定义选项。

Creatio 平台专注于业务流程管理,允许非技术用户使用用户友好的drag-and-drop界面创建应用程序。它还拥有一个客户关系管理 (CRM) 平台和一个不断增长的市场,该市场目前拥有近 750 个随时可用的应用程序和模板,扩展了其功能。

利用构建块方法,可组合架构允许开发人员选择他们需要的组件并毫不费力地将它们链接在一起。这显着减少了重复工作,并节省了大量的配置和定制时间。 Creatio 的平台有单独的可组合单元类别,包括组件、块、应用程序和产品,正如产品推广员 Alex Petrunenko 所解释的那样。

Petrunenko 强调,可组合架构将传统的开发工作转变为面向装配的方法。此更改增强了整个社区可以创建、共享和使用的解决方案的粒度。值得注意的是,组件和块是免费提供的,而应用程序可能是付费的也可能是免费的。

该平台改进后的用户界面 Freedom UI Designer 包括应用程序构建者可以使用的预定义视图、小部件和模板库。根据 Petrunenko 的说法,该界面干净、整洁,并具有带有小部件或指标的可配置桌面。

此外,智能工作流推荐功能采用人工智能原理,就如何优化工作流设计和自动化以最大限度地提高业务影响提出建议。它利用来自其他客户体验和最佳实践的历史数据来支持其建议。

Petrunenko 在扩展 AI 辅助开发的影响时表示,工作流程建议只是第一步。未来的功能还将推荐操作,例如推荐使用哪些市场应用程序。 Creatio 还致力于将机器学习模型训练集成到其平台中。

Creatio 的首席增长官 Andie Dovgan 解释说,他们在 AI 上追求两个方向:辅助开发和将 AI 组件嵌入到应用程序中。例如,开发人员将能够通过为特定应用程序训练机器学习模型来获得潜在客户。

随着no-code和low-code平台继续蓬勃发展,Creatio 和AppMaster enable businesses to develop applications in a more accessible and efficient manner. Through the constant evolution of their platforms, they empower users to create highly functional, scalable, and customizable applications, delivering tangible business value.