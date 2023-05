كشفت شركة Creatio Inc. ، وهي مطور بارز لمنصة no-code على تعليمات برمجية ، عن تحديث شامل لمنصتها والذي يتضمن بنية قابلة للتركيب وواجهة مستخدم معاد تصميمها وتوصيات ذكية لتصميم وأتمتة عمليات سير العمل. يهدف هذا الإصدار الرئيسي إلى تبسيط تطوير التطبيقات مع توفير وظائف متقدمة وخيارات التخصيص للمستخدمين.

تتخصص منصة Creatio في إدارة عمليات الأعمال وتسمح للمستخدمين غير التقنيين بإنشاء تطبيقات باستخدام واجهة drag-and-drop سهلة الاستخدام. كما أنها تفتخر بمنصة إدارة علاقات العملاء (CRM) وسوقًا متناميًا يضم حاليًا ما يقرب من 750 من التطبيقات والقوالب الجاهزة للاستخدام ، مما يوسع وظائفه.

باستخدام نهج الكتلة البرمجية الإنشائية ، تسمح البنية القابلة للتكوين للمطورين باختيار المكونات التي يحتاجونها وربطها معًا بسهولة. هذا يقلل بشكل كبير من ازدواجية الجهود ويوفر وقتًا كبيرًا في التكوين والتخصيص. تحتوي منصة Creatio على فئات منفصلة للوحدات القابلة للتكوين ، بما في ذلك المكونات والكتل والتطبيقات والمنتجات ، كما أوضح المنتج Evangelist Alex Petrunenko.

أكد بترونينكو أن الهندسة المعمارية القابلة للتركيب تحول جهود التنمية التقليدية إلى نهج يركز على التجميع. يعزز هذا التغيير دقة الحلول التي يمكن إنشاؤها ومشاركتها واستخدامها من قبل المجتمع بأكمله. والجدير بالذكر أن المكونات والكتل متاحة مجانًا ، بينما قد تكون التطبيقات إما مدفوعة أو مجانية.

تتضمن واجهة المستخدم التي تم تجديدها في النظام الأساسي ، Freedom UI Designer ، مكتبة من طرق العرض المحددة مسبقًا ، وعناصر واجهة المستخدم ، والقوالب التي يمكن لمنشئي التطبيقات استخدامها. وفقًا لـ Petrunenko ، الواجهة نظيفة ومرتبة وتتميز بسطح مكتب قابل للتكوين مع عناصر واجهة مستخدم أو مقاييس.

بالإضافة إلى ذلك ، تستخدم ميزة توصية سير العمل الذكية مبادئ الذكاء الاصطناعي لتقديم اقتراحات حول كيفية تحسين تصميم سير العمل والأتمتة لزيادة تأثير الأعمال إلى أقصى حد. يستفيد من البيانات التاريخية من تجارب العملاء الأخرى وأفضل الممارسات لدعم توصياته.

التوسع في الآثار المترتبة على التنمية بمساعدة الذكاء الاصطناعي ، ذكر بترونينكو أن توصيات سير العمل هي مجرد خطوة أولى. ستوصي الوظائف المستقبلية أيضًا بإجراءات مثل التوصية بتطبيقات السوق التي يجب استخدامها. تعمل Creatio أيضًا على دمج تدريب نموذج التعلم الآلي في نظامها الأساسي.

أوضح آندي دوفجان ، كبير مسؤولي النمو في Creatio ، أنهم يتبعون اتجاهين في الذكاء الاصطناعي: التطوير المساعد وتضمين مكونات الذكاء الاصطناعي في التطبيقات. على سبيل المثال ، سيكون لدى المطورين القدرة على تسجيل العملاء المحتملين من خلال تدريب نماذج التعلم الآلي لتطبيقات محددة.

نظرًا لاستمرار ازدهار الأنظمة الأساسية no-code ومنخفض low-code ، فإن شركات مثل Creatio و AppMaster enable businesses to develop applications in a more accessible and efficient manner. Through the constant evolution of their platforms, they empower users to create highly functional, scalable, and customizable applications, delivering tangible business value.