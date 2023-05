Creatio Inc., un éminent développeur de plateformes no-code, a dévoilé une mise à jour complète de sa plateforme qui comprend une architecture composable, une interface utilisateur repensée et des recommandations intelligentes pour la conception et l'automatisation des flux de travail. Cette version majeure vise à simplifier le développement d'applications tout en offrant des fonctionnalités avancées et des options de personnalisation aux utilisateurs.

La plate-forme Creatio est spécialisée dans la gestion des processus métier et permet aux utilisateurs non techniques de créer des applications à l'aide d'une interface conviviale drag-and-drop. Il dispose également d'une plate-forme de gestion de la relation client (CRM) et d'un marché en croissance constante qui propose actuellement près de 750 applications et modèles prêts à l'emploi, élargissant ses fonctionnalités.

Utilisant une approche modulaire, l'architecture composable permet aux développeurs de choisir les composants dont ils ont besoin et de les lier sans effort. Cela réduit considérablement la duplication des efforts et permet de gagner un temps considérable sur la configuration et la personnalisation. La plate-forme de Creatio a des catégories distinctes pour les unités composables, y compris les composants, les blocs, les applications et les produits, comme l'explique l'évangéliste des produits Alex Petrunenko.

Petrunenko a souligné que l'architecture composable transforme les efforts de développement traditionnels en une approche orientée assemblage. Ce changement améliore la granularité des solutions qui peuvent être créées, partagées et utilisées par l'ensemble de la communauté. Notamment, les composants et les blocs sont disponibles gratuitement, tandis que les applications peuvent être payantes ou gratuites.

L'interface utilisateur remaniée de la plate-forme, Freedom UI Designer, comprend une bibliothèque de vues prédéfinies, de widgets et de modèles que les créateurs d'applications peuvent utiliser. Selon Petrunenko, l'interface est propre, épurée et dispose d'un bureau configurable avec des widgets ou des métriques.

De plus, la fonction de recommandation de flux de travail intelligent utilise les principes de l'IA pour faire des suggestions sur la façon d'optimiser la conception et l'automatisation du flux de travail afin de maximiser l'impact sur l'entreprise. Il exploite les données historiques d'autres expériences client et les meilleures pratiques pour étayer ses recommandations.

Développant les implications du développement assisté par l'IA, Petrunenko a déclaré que les recommandations de flux de travail ne sont que la première étape. Les fonctionnalités futures recommanderont également des actions telles que la recommandation des applications de marché à utiliser. Creatio travaille également sur l'intégration de la formation de modèles d'apprentissage automatique dans sa plate-forme.

Andie Dovgan, directeur de la croissance de Creatio, a expliqué qu'ils poursuivaient deux directions en matière d'IA : le développement assisté et l'intégration de composants d'IA dans les applications. Par exemple, les développeurs auront la possibilité de marquer des pistes en formant des modèles d'apprentissage automatique pour des applications spécifiques.

Alors que les plates-formes no-code et low-code continuent de prospérer, des entreprises comme Creatio et AppMaster enable businesses to develop applications in a more accessible and efficient manner. Through the constant evolution of their platforms, they empower users to create highly functional, scalable, and customizable applications, delivering tangible business value.