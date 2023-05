Süreç yönetimi ve iş akışı otomasyon şirketi Nintex, 2022 Nintex APAC İş Ortağı Ödülleri sırasında Asya Pasifik (APAC) bölgesindeki en iyi performans gösteren iş ortaklarını takdir etti. Ödüller, diğerlerinin yanı sıra müşteri başarısı, iş hızlandırma, iş mükemmelliği ve bölgesel yenilik alanlarındaki başarıları kutladı.

Önemli kazananlardan biri, Müşteri Başarısı ödülünü alan Singapur merkezli Alrighty Labs oldu. Nintex'in Proses Platformunun uzun vadeli benimsenmesini ve başarısını destekleme konusundaki kararlılığıyla takdir edildi. Taylandlı Cumulus International Co, otomasyon aboneliklerini yıldan yıla güçlü bir şekilde genişlettiği için İş Hızlandırma ödülünü aldı.

APAC bölgesindeki diğer ödüller arasında, sırasıyla İş Mükemmelliği, İş Dönüşümü ve Nintex İş Akışı Bulut Yükseltmeleri ödüllerini kazanan Avustralya'nın Myriad Technologies, rapidMation ve PlanB Consulting şirketleri yer aldı. Hong Kong merkezli ACW Solutions, Regional Spotlight ödülünü aldı.

Kazananlar, Nintex'in 30 Haziran'da sona eren 2022 mali yılı boyunca kamu ve özel sektör kuruluşları için ölçülebilir, yüksek etkili iş sonuçlarına ve sürekli iyileştirmelere dayalı olarak seçildi. Ödüller, bu ortakların işletmelerin kritik faaliyetlerini dijitalleştirmelerine yardımcı olma konusundaki paha biçilmez uzmanlığını ve taahhüdünü vurguladı. Nintex platformunun yardımıyla süreçleri işler ve çalışma şekillerini yeniden tasarlar.

Nintex CEO'su Eric Johnson, 2022 Nintex İş Ortağı Ödülü kazananlarını övdü ve sürekli olarak kuruluşların dijital dönüşümü benimsemelerine ve Nintex'in güçlü çözümlerini kullanarak iş zorluklarını aşmalarına yardımcı olma konusunda sarsılmaz bir bağlılık sergilediklerini belirtti. Bu yılın kazananları, müşteri başarısını artırma ve işletmeler için süreç otomasyonunu sağlama konusunda olağanüstü uzmanlık sergilediler.

