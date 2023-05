Das Prozessmanagement- und Workflow-Automatisierungsunternehmen Nintex hat im Rahmen der Nintex APAC Partner Awards 2022 die leistungsstärksten Partner in der Region Asien-Pazifik (APAC) ausgezeichnet. Die Auszeichnungen würdigten unter anderem Errungenschaften in den Bereichen Kundenerfolg, Geschäftsbeschleunigung, Business Excellence und regionale Innovation.

Einer der bemerkenswerten Gewinner war das in Singapur ansässige Unternehmen Alrighty Labs, das mit dem Customer Success Award ausgezeichnet wurde. Es wurde für sein Engagement bei der Förderung der langfristigen Akzeptanz und des Erfolgs der Prozessplattform von Nintex ausgezeichnet. Das thailändische Unternehmen Cumulus International Co sicherte sich den Business Acceleration Award für seine starke Ausweitung der Automatisierungsabonnements im Jahresvergleich.

Zu den weiteren Preisträgern in der APAC-Region gehörten das australische Unternehmen Myriad Technologies, rapidMation und PlanB Consulting, die jeweils die Preise für Business Excellence, Business Transformation und Nintex Workflow Cloud Upgrades gewannen. Die in Hongkong ansässige ACW Solutions erhielt den Regional Spotlight Award.

Die Gewinner wurden auf der Grundlage messbarer, wirkungsvoller Geschäftsergebnisse und kontinuierlicher Verbesserungen für Organisationen des öffentlichen und privaten Sektors im Geschäftsjahr 2022 von Nintex, das am 30. Juni endet, ausgewählt. Die Auszeichnungen unterstrichen die unschätzbare Expertise und das Engagement dieser Partner bei der Unterstützung von Unternehmen bei der Digitalisierung ihrer kritischen Prozesse und überdenken Sie ihre Arbeitsweise mit Hilfe der Nintex-Plattform.

Eric Johnson, CEO von Nintex, lobte die Gewinner des Nintex Partner Award 2022 und erklärte, dass sie durchgängig ein unerschütterliches Engagement dafür gezeigt haben, Organisationen dabei zu helfen, die digitale Transformation anzunehmen und geschäftliche Herausforderungen mit den leistungsstarken Lösungen von Nintex zu meistern. Die diesjährigen Gewinner bewiesen außergewöhnliche Expertise bei der Förderung des Kundenerfolgs und der Ermöglichung der Prozessautomatisierung für Unternehmen.

Da die Nachfrage nach Digitalisierungs- und Automatisierungslösungen wächst, werden no-code und low-code Plattformen immer beliebter.