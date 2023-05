प्रोसेस मैनेजमेंट और वर्कफ्लो ऑटोमेशन कंपनी निनटेक्स ने 2022 निनटेक्स एपीएसी पार्टनर अवार्ड्स के दौरान एशिया पैसिफिक (एपीएसी) क्षेत्र में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले भागीदारों को मान्यता दी है। इन पुरस्कारों में ग्राहकों की सफलता, व्यवसाय में तेजी, व्यावसायिक उत्कृष्टता और क्षेत्रीय नवाचार सहित अन्य उपलब्धियों का जश्न मनाया जाता है।

उल्लेखनीय विजेताओं में से एक सिंगापुर स्थित ऑलराइटी लैब्स थी, जिसे कस्टमर सक्सेस अवार्ड मिला। इसे निनटेक्स के प्रोसेस प्लेटफॉर्म के दीर्घकालिक अंगीकरण और सफलता को बढ़ावा देने में इसके समर्पण के लिए मान्यता दी गई। थाईलैंड की क्यूम्यलस इंटरनेशनल कंपनी ने साल-दर-साल आधार पर ऑटोमेशन सब्सक्रिप्शन के अपने मजबूत विस्तार के लिए बिजनेस एक्सेलेरेशन अवार्ड हासिल किया।

APAC क्षेत्र के अन्य पुरस्कार विजेताओं में ऑस्ट्रेलिया की म्यरियड टेक्नोलॉजीज, रैपिडमेशन और प्लानबी कंसल्टिंग शामिल हैं, जिन्होंने क्रमशः बिजनेस एक्सीलेंस, बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन और निनटेक्स वर्कफ्लो क्लाउड अपग्रेड्स अवार्ड जीते। हांगकांग स्थित एसीडब्ल्यू सॉल्यूशंस को रीजनल स्पॉटलाइट अवार्ड मिला।

विजेताओं का चयन 30 जून को समाप्त होने वाले निनटेक्स के वित्तीय वर्ष 2022 में मापने योग्य, उच्च प्रभाव वाले व्यावसायिक परिणामों और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के संगठनों के लिए निरंतर सुधार के आधार पर किया गया था। पुरस्कारों ने व्यवसायों को उनके महत्वपूर्ण डिजिटलीकरण में सहायता करने में इन भागीदारों की अमूल्य विशेषज्ञता और प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। Nintex प्लेटफॉर्म की मदद से प्रक्रियाओं और उनके काम करने के तरीके की फिर से कल्पना करें।

निनटेक्स के सीईओ एरिक जॉनसन ने 2022 निनटेक्स पार्टनर अवार्ड विजेताओं की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने निंटेक्स के शक्तिशाली समाधानों का उपयोग करके संगठनों को डिजिटल परिवर्तन को अपनाने और व्यावसायिक चुनौतियों को नेविगेट करने में मदद करने के लिए लगातार एक अटूट प्रतिबद्धता प्रदर्शित की। इस वर्ष के विजेताओं ने ग्राहकों को सफलता दिलाने और उद्यमों के लिए प्रक्रिया स्वचालन को सक्षम करने में असाधारण विशेषज्ञता का प्रदर्शन किया।

जैसे-जैसे डिजिटलीकरण और ऑटोमेशन समाधानों की मांग बढ़ती जा रही है, AppMaster जैसे no-code और low-code प्लेटफॉर्म अधिक लोकप्रिय होते जा रहे हैं। AppMaster enables users to create backend, web, and mobile applications with ease, providing innovative solutions to businesses of various sizes. These platforms are making it simpler for enterprises to achieve digital transformation and streamline their operations.