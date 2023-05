Procesmanagement- en workflowautomatiseringsbedrijf Nintex heeft de best presterende partners in de regio Azië-Pacific (APAC) erkend tijdens de 2022 Nintex APAC Partner Awards. Met de prijzen werden onder andere successen gevierd op het gebied van klantsucces, zakelijke versnelling, zakelijke uitmuntendheid en regionale innovatie.

Een van de opvallende winnaars was het in Singapore gevestigde Alrighty Labs, dat de Customer Success Award ontving. Het werd erkend voor zijn toewijding bij het bevorderen van de acceptatie en het succes op lange termijn van het procesplatform van Nintex. Het Thaise Cumulus International Co heeft de Business Acceleration-prijs gewonnen voor de forse uitbreiding van automatiseringsabonnementen op jaarbasis.

Andere prijswinnaars in de APAC-regio waren Myriad Technologies, rapidMation en PlanB Consulting uit Australië, die respectievelijk de prijzen Business Excellence, Business Transformation en Nintex Workflow Cloud Upgrades wonnen. Het in Hong Kong gevestigde ACW Solutions ontving de Regional Spotlight-prijs.

De winnaars werden geselecteerd op basis van meetbare, krachtige zakelijke resultaten en voortdurende verbeteringen voor organisaties in de publieke en private sector gedurende het fiscale jaar 2022 van Nintex, eindigend op 30 juni. processen en herontdek de manier waarop ze werken met behulp van het Nintex-platform.

Eric Johnson, CEO van Nintex, prees de winnaars van de Nintex Partner Award 2022 en verklaarde dat ze consequent blijk gaven van een niet-aflatende toewijding om organisaties te helpen digitale transformatie te omarmen en zakelijke uitdagingen het hoofd te bieden met behulp van de krachtige oplossingen van Nintex. De winnaars van dit jaar toonden uitzonderlijke expertise in het stimuleren van klantsucces en het mogelijk maken van procesautomatisering voor ondernemingen.

Naarmate de vraag naar digitaliserings- en automatiseringsoplossingen groeit, worden no-code en low-code platformen, zoals AppMaster , steeds populairder. AppMaster enables users to create backend, web, and mobile applications with ease, providing innovative solutions to businesses of various sizes. These platforms are making it simpler for enterprises to achieve digital transformation and streamline their operations.