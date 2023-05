La empresa de gestión de procesos y automatización del flujo de trabajo Nintex ha reconocido a los socios con mejor desempeño en la región de Asia Pacífico (APAC) durante los premios Nintex APAC Partner Awards 2022. Los premios celebraron los logros en el éxito del cliente, la aceleración comercial, la excelencia comercial y la innovación regional, entre otros.

Uno de los ganadores notables fue Alrighty Labs, con sede en Singapur, que recibió el premio Customer Success. Fue reconocida por su dedicación en promover la adopción a largo plazo y el éxito de Process Platform de Nintex. Cumulus International Co de Tailandia obtuvo el premio Business Acceleration por su sólida expansión de suscripciones de automatización año tras año.

Otros galardonados en la región APAC incluyeron Myriad Technologies, rapidMation y PlanB Consulting de Australia, que ganaron los premios Business Excellence, Business Transformation y Nintex Workflow Cloud Upgrades, respectivamente. ACW Solutions, con sede en Hong Kong, recibió el premio Regional Spotlight.

Los ganadores fueron seleccionados en base a resultados comerciales medibles de alto impacto y mejoras continuas para las organizaciones del sector público y privado durante el año fiscal 2022 de Nintex, que finaliza el 30 de junio. Los premios destacaron la invaluable experiencia y el compromiso de estos socios para ayudar a las empresas a digitalizar sus críticos. procesos y reimaginar la forma en que funcionan con la ayuda de la plataforma Nintex.

Eric Johnson, director ejecutivo de Nintex, elogió a los ganadores del premio Nintex Partner Award 2022 y afirmó que demostraron constantemente un compromiso inquebrantable para ayudar a las organizaciones a adoptar la transformación digital y superar los desafíos comerciales utilizando las poderosas soluciones de Nintex. Los ganadores de este año demostraron una experiencia excepcional en impulsar el éxito del cliente y permitir la automatización de procesos para las empresas.

