Perusahaan manajemen proses dan otomatisasi alur kerja Nintex telah mengakui mitra dengan kinerja terbaik di kawasan Asia Pasifik (APAC) selama Nintex APAC Partner Awards 2022. Penghargaan tersebut antara lain merayakan keberhasilan pelanggan, percepatan bisnis, keunggulan bisnis, dan inovasi regional.

Salah satu pemenang penting adalah Alrighty Labs yang berbasis di Singapura, yang menerima penghargaan Kesuksesan Pelanggan. Itu diakui atas dedikasinya dalam mempromosikan adopsi jangka panjang dan kesuksesan Platform Proses Nintex. Cumulus International Co Thailand mendapatkan penghargaan Business Acceleration untuk perluasan langganan otomasi yang kuat dari tahun ke tahun.

Penerima penghargaan lainnya di wilayah APAC termasuk Myriad Technologies, rapidMation, dan PlanB Consulting dari Australia, yang masing-masing memenangkan penghargaan Business Excellence, Business Transformation, dan Nintex Workflow Cloud Upgrades. ACW Solutions yang berbasis di Hong Kong menerima penghargaan Regional Spotlight.

Pemenang dipilih berdasarkan hasil bisnis yang terukur dan berdampak tinggi serta peningkatan berkelanjutan untuk organisasi sektor publik dan swasta selama tahun fiskal Nintex 2022, yang berakhir pada 30 Juni. memproses dan membayangkan kembali cara mereka bekerja dengan bantuan platform Nintex.

Eric Johnson, CEO Nintex, memuji para pemenang Nintex Partner Award 2022, menyatakan bahwa mereka secara konsisten menunjukkan komitmen yang tak tergoyahkan untuk membantu organisasi merangkul transformasi digital dan menghadapi tantangan bisnis menggunakan solusi kuat Nintex. Pemenang tahun ini menunjukkan keahlian luar biasa dalam mendorong kesuksesan pelanggan dan memungkinkan otomatisasi proses untuk perusahaan.

Seiring meningkatnya permintaan akan solusi digitalisasi dan otomasi, platform no-code dan low-code menjadi semakin populer.