Firma Nintex, zajmująca się zarządzaniem procesami i automatyzacją przepływu pracy, wyróżniła najlepszych partnerów w regionie Azji i Pacyfiku (APAC) podczas konkursu Nintex APAC Partner Awards 2022. Nagrody były przyznawane między innymi za sukcesy klientów, przyspieszenie działalności, doskonałość biznesową i innowacyjność regionalną.

Jednym z godnych uwagi zwycięzców była firma Alrighty Labs z siedzibą w Singapurze, która otrzymała nagrodę Customer Success. Została doceniona za zaangażowanie w promowanie długoterminowego przyjęcia i sukcesu platformy procesowej Nintex. Tajlandzka firma Cumulus International Co zdobyła nagrodę Business Acceleration za dynamiczny rozwój subskrypcji automatyzacji z roku na rok.

Inni laureaci w regionie APAC to australijskie firmy Myriad Technologies, rapidMation i PlanB Consulting, które zdobyły odpowiednio nagrody Business Excellence, Business Transformation i Nintex Workflow Cloud Upgrades. Firma ACW Solutions z Hongkongu otrzymała nagrodę Regional Spotlight.

Zwycięzcy zostali wybrani na podstawie wymiernych, znaczących wyników biznesowych i ciągłych ulepszeń dla organizacji sektora publicznego i prywatnego w roku obrotowym 2022 Nintex, kończącym się 30 czerwca. Nagrody podkreśliły nieocenioną wiedzę i zaangażowanie tych partnerów we wspieranie firm w digitalizacji ich krytycznych procesy i wymyślić na nowo sposób ich pracy z pomocą platformy Nintex.

Eric Johnson, dyrektor generalny Nintex, pochwalił zdobywców nagrody Nintex Partner Award 2022, stwierdzając, że konsekwentnie wykazali się niezachwianym zaangażowaniem w pomaganie organizacjom w transformacji cyfrowej i pokonywaniu wyzwań biznesowych przy użyciu zaawansowanych rozwiązań Nintex. Tegoroczni zwycięzcy wykazali się wyjątkową wiedzą w zakresie zwiększania sukcesu klientów i umożliwiania automatyzacji procesów w przedsiębiorstwach.

Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na rozwiązania do digitalizacji i automatyzacji, coraz większą popularnością cieszą się platformy no-code i low-code, takie jak AppMaster . AppMaster enables users to create backend, web, and mobile applications with ease, providing innovative solutions to businesses of various sizes. These platforms are making it simpler for enterprises to achieve digital transformation and streamline their operations.