프로세스 관리 및 워크플로 자동화 회사인 Nintex는 2022 Nintex APAC 파트너 어워드에서 아시아 태평양(APAC) 지역에서 최고의 성과를 내는 파트너를 인정했습니다. 이 상은 무엇보다도 고객 성공, 비즈니스 가속화, 비즈니스 우수성 및 지역 혁신의 성과를 축하했습니다.

주목할만한 수상자 중 하나는 싱가포르에 본사를 둔 Alrighty Labs로 고객 성공 상을 받았습니다. Nintex 프로세스 플랫폼의 장기적인 채택과 성공을 촉진하는 데 헌신한 공로를 인정받았습니다. 태국의 Cumulus International Co는 전년 대비 자동화 구독의 강력한 확장으로 비즈니스 가속 상을 수상했습니다.

APAC 지역의 다른 수상자에는 각각 Business Excellence, Business Transformation 및 Nintex Workflow Cloud Upgrades 상을 수상한 호주의 Myriad Technologies, rapidMation 및 PlanB Consulting이 있습니다. 홍콩에 기반을 둔 ACW Solutions는 Regional Spotlight 상을 수상했습니다.

수상자는 6월 30일에 종료되는 Nintex의 2022 회계연도 동안 측정 가능하고 영향력이 큰 비즈니스 결과와 공공 및 민간 부문 조직에 대한 지속적인 개선을 기반으로 선정되었습니다. Nintex 플랫폼의 도움으로 작업 방식을 재구성하고 재구성합니다.

Nintex의 CEO인 Eric Johnson은 2022년 Nintex Partner Award 수상자들을 칭찬하며 Nintex의 강력한 솔루션을 사용하여 조직이 디지털 혁신을 수용하고 비즈니스 과제를 헤쳐나갈 수 있도록 지원하겠다는 확고한 의지를 지속적으로 보여주었다고 말했습니다. 올해의 수상자들은 고객 성공을 주도하고 기업을 위한 프로세스 자동화를 가능하게 하는 탁월한 전문성을 입증했습니다.

디지털화 및 자동화 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 AppMaster 와 같은 no-code 및 low-code 플랫폼의 인기가 높아지고 있습니다.