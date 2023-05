La société de gestion des processus et d'automatisation des flux de travail Nintex a récompensé les partenaires les plus performants de la région Asie-Pacifique (APAC) lors des Nintex APAC Partner Awards 2022. Les prix ont célébré les réalisations en matière de réussite client, d'accélération commerciale, d'excellence commerciale et d'innovation régionale, entre autres.

L'un des gagnants notables était Alrighty Labs, basé à Singapour, qui a reçu le prix Customer Success. Il a été reconnu pour son dévouement à promouvoir l'adoption à long terme et le succès de la plate-forme de processus de Nintex. La société thaïlandaise Cumulus International Co a remporté le prix Business Acceleration pour sa solide expansion des abonnements à l'automatisation d'une année sur l'autre.

Parmi les autres lauréats de la région APAC figurent les sociétés australiennes Myriad Technologies, rapidMation et PlanB Consulting, qui ont respectivement remporté les prix Business Excellence, Business Transformation et Nintex Workflow Cloud Upgrades. ACW Solutions, basée à Hong Kong, a reçu le prix Regional Spotlight.

Les gagnants ont été sélectionnés sur la base de résultats commerciaux mesurables et à fort impact et d'améliorations continues pour les organisations des secteurs public et privé au cours de l'exercice fiscal 2022 de Nintex, se terminant le 30 juin. Les prix ont souligné l'expertise et l'engagement inestimables de ces partenaires pour aider les entreprises à numériser leurs processus et réinventez leur façon de travailler à l'aide de la plate-forme Nintex.

Eric Johnson, PDG de Nintex, a félicité les lauréats du Nintex Partner Award 2022, déclarant qu'ils ont constamment fait preuve d'un engagement indéfectible pour aider les organisations à adopter la transformation numérique et à relever les défis commerciaux en utilisant les puissantes solutions de Nintex. Les lauréats de cette année ont démontré une expertise exceptionnelle dans la réussite des clients et l'automatisation des processus pour les entreprises.

