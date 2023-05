كرمت شركة إدارة العمليات وأتمتة سير العمل Nintex الشركاء الأفضل أداءً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (APAC) خلال حفل توزيع جوائز شركاء Nintex APAC لعام 2022. احتفلت الجوائز بالإنجازات التي تحققت في نجاح العملاء ، وتسريع الأعمال ، والتميز في الأعمال ، والابتكار الإقليمي ، من بين أمور أخرى.

ومن بين الفائزين البارزين شركة Alrighty Labs التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها ، والتي حصلت على جائزة نجاح العملاء. وقد تم الاعتراف بتفانيها في تعزيز التبني طويل الأجل ونجاح منصة عملية Nintex. حصلت شركة Cumulus International في تايلاند على جائزة Business Acceleration لتوسيعها القوي لاشتراكات الأتمتة على أساس سنوي.

ومن بين الحاصلين على جوائز أخرى في منطقة APAC ، شركة Myriad Technologies الأسترالية ، و RapidMation ، و PlanB Consulting ، التي فازت بجوائز Business Excellence و Business Transformation و Nintex Workflow Cloud Upgrades على التوالي. حصلت ACW Solutions ومقرها هونغ كونغ على جائزة Regional Spotlight.

تم اختيار الفائزين بناءً على نتائج الأعمال القابلة للقياس وذات التأثير العالي والتحسينات المستمرة لمؤسسات القطاعين العام والخاص خلال السنة المالية 2022 لشركة Nintex ، التي تنتهي في 30 يونيو. سلطت الجوائز الضوء على الخبرة التي لا تقدر بثمن والتزام هؤلاء الشركاء في مساعدة الشركات على رقمنة أعمالها الهامة. العمليات وإعادة تصور طريقة عملها بمساعدة منصة Nintex.

أشاد إريك جونسون ، الرئيس التنفيذي لشركة Nintex ، بالفائزين بجائزة Nintex Partner لعام 2022 ، مشيرًا إلى أنهم أظهروا باستمرار التزامًا ثابتًا بمساعدة المؤسسات على تبني التحول الرقمي وتجاوز تحديات الأعمال باستخدام حلول Nintex القوية. أظهر الفائزون هذا العام خبرة استثنائية في دفع نجاح العملاء وتمكين أتمتة العمليات للمؤسسات.

