Công ty tự động hóa quy trình và quản lý quy trình Nintex đã công nhận các đối tác hoạt động hiệu quả nhất ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương (APAC) trong Giải thưởng Đối tác Nintex APAC năm 2022. Các giải thưởng tôn vinh những thành tựu đạt được trong sự thành công của khách hàng, tăng tốc kinh doanh, kinh doanh xuất sắc và đổi mới khu vực, cùng nhiều giải thưởng khác.

Một trong những người chiến thắng đáng chú ý là worthyy Labs có trụ sở tại Singapore, đã nhận được giải thưởng Thành công của khách hàng. Nó đã được công nhận vì sự cống hiến của nó trong việc thúc đẩy việc áp dụng lâu dài và thành công của Nền tảng Quy trình của Nintex. Cumulus International Co của Thái Lan đã giành được giải thưởng Tăng tốc Kinh doanh nhờ mở rộng mạnh mẽ các gói đăng ký tự động hóa hàng năm.

Những người được trao giải khác trong khu vực APAC bao gồm Myriad Technologies, rapidMation và PlanB Consulting của Úc, lần lượt giành được các giải thưởng Business Excellence, Business Transformation và Nintex Workflow Cloud Upgrades. ACW Solutions có trụ sở tại Hồng Kông đã nhận được giải thưởng Tiêu điểm khu vực.

Những người chiến thắng đã được lựa chọn dựa trên kết quả kinh doanh có tác động lớn, có thể đo lường được và những cải tiến liên tục cho các tổ chức khu vực công và tư nhân trong năm tài chính 2022 của Nintex, kết thúc vào ngày 30 tháng 6. các quy trình và mô phỏng lại cách chúng hoạt động với sự trợ giúp của nền tảng Nintex.

Eric Johnson, Giám đốc điều hành của Nintex, đã khen ngợi những người chiến thắng Giải thưởng Đối tác Nintex năm 2022, nói rằng họ luôn thể hiện cam kết vững chắc trong việc giúp các tổ chức nắm bắt chuyển đổi kỹ thuật số và vượt qua các thách thức kinh doanh bằng cách sử dụng các giải pháp mạnh mẽ của Nintex. Những người chiến thắng năm nay đã thể hiện chuyên môn đặc biệt trong việc thúc đẩy thành công của khách hàng và cho phép tự động hóa quy trình cho các doanh nghiệp.

