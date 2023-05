プロセス管理とワークフロー自動化の企業である Nintex は、2022 Nintex APAC パートナー アワードでアジア太平洋 (APAC) 地域のトップ パフォーマンス パートナーを表彰しました。この賞は、とりわけ、顧客の成功、ビジネスの加速、ビジネスの卓越性、および地域の革新における成果を称えました。

注目すべき受賞者の 1 つは、カスタマー サクセス賞を受賞したシンガポールに拠点を置く Alrighty Labs でした。 Nintex の Process Platform の長期的な採用と成功を促進するための献身的な取り組みが評価されました。タイの Cumulus International Co は、自動化サブスクリプションの前年比での堅調な拡大により、Business Acceleration 賞を獲得しました。

APAC 地域の他の受賞者には、オーストラリアの Myriad Technologies、rapidMation、および PlanB Consulting が含まれ、それぞれ Business Excellence、Business Transformation、および Nintex Workflow Cloud Upgrades の賞を受賞しました。香港を拠点とする ACW Solutions は、リージョナル スポットライト アワードを受賞しました。

受賞者は、6 月 30 日に終了する Nintex の 2022 会計年度にわたる、測定可能で影響力の大きい業績と、公共および民間部門の組織の継続的な改善に基づいて選ばれました。この賞は、企業が重要なデジタル化を支援する上でのこれらのパートナーの貴重な専門知識とコミットメントを強調しました。 Nintex プラットフォームの助けを借りて、プロセスを見直し、その働き方を再考してください。

Nintex の CEO である Eric Johnson は、2022 Nintex Partner Award の受賞者を称賛し、Nintex の強力なソリューションを使用して組織がデジタル変革を受け入れ、ビジネス上の課題を乗り切るのを支援するという揺るぎないコミットメントを一貫して示したと述べました。今年の受賞者は、顧客の成功を促進し、企業のプロセス自動化を可能にする卓越した専門知識を示しました。

