Компания Nintex, занимающаяся управлением процессами и автоматизацией рабочих процессов, отметила лучших партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе (APAC) на церемонии вручения наград Nintex APAC Partner Awards 2022. Наградами были отмечены достижения в области успеха клиентов, ускорения бизнеса, превосходства в бизнесе и региональных инноваций, среди прочего.

Одним из заметных победителей стала сингапурская компания Alrighty Labs, получившая награду Customer Success. Компания получила признание за свою приверженность содействию долгосрочному внедрению и успеху платформы процессов Nintex. Тайландская компания Cumulus International Co получила награду Business Acceleration за активное расширение подписок на автоматизацию из года в год.

В число других лауреатов в регионе APAC вошли австралийские компании Myriad Technologies, RapidMation и PlanB Consulting, которые получили награды в категориях Business Excellence, Business Transformation и Nintex Workflow Cloud Upgrades соответственно. Гонконгская компания ACW Solutions получила награду Regional Spotlight.

Победители были выбраны на основе измеримых, важных бизнес-результатов и постоянных улучшений для организаций государственного и частного секторов в течение 2022 финансового года Nintex, заканчивающегося 30 июня. процессы и переосмыслить то, как они работают с помощью платформы Nintex.

Эрик Джонсон, генеральный директор Nintex, поблагодарил победителей Nintex Partner Award 2022, заявив, что они постоянно демонстрируют непоколебимую приверженность делу оказания помощи организациям в осуществлении цифровой трансформации и решении бизнес-задач с помощью мощных решений Nintex. Победители этого года продемонстрировали исключительный опыт в обеспечении успеха клиентов и обеспечении автоматизации процессов для предприятий.

По мере роста спроса на решения для оцифровки и автоматизации все более популярными становятся платформы no-code и low-code, такие как AppMaster . AppMaster enables users to create backend, web, and mobile applications with ease, providing innovative solutions to businesses of various sizes. These platforms are making it simpler for enterprises to achieve digital transformation and streamline their operations.