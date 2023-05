Nintex บริษัทจัดการกระบวนการและเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติได้รับรางวัลพันธมิตรที่มีผลงานยอดเยี่ยมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APAC) ในงานประกาศรางวัล Nintex APAC Partner ประจำปี 2565 รางวัลนี้เป็นการฉลองความสำเร็จในความสำเร็จของลูกค้า การเร่งธุรกิจ ความเป็นเลิศทางธุรกิจ และนวัตกรรมระดับภูมิภาค และอื่นๆ

หนึ่งในผู้ชนะที่โดดเด่นคือ Alrighty Labs จากสิงคโปร์ ซึ่งได้รับรางวัล Customer Success ได้รับการยอมรับจากความทุ่มเทในการส่งเสริมการยอมรับในระยะยาวและความสำเร็จของแพลตฟอร์มกระบวนการของ Nintex บริษัท คิวมูลัส อินเตอร์เนชั่นแนล ของประเทศไทย ได้รับรางวัล Business Acceleration จากการขยายการสมัครใช้งานระบบอัตโนมัติอย่างแข็งแกร่งแบบปีต่อปี

ผู้ได้รับรางวัลอื่นๆ ในภูมิภาค APAC ได้แก่ Myriad Technologies, RapidMation และ PlanB Consulting ของออสเตรเลีย ซึ่งได้รับรางวัล Business Excellence, Business Transformation และ Nintex Workflow Cloud Upgrades ตามลำดับ ACW Solutions ในฮ่องกงได้รับรางวัล Regional Spotlight

ผู้ชนะได้รับการคัดเลือกจากผลลัพธ์ทางธุรกิจที่วัดได้และมีผลกระทบสูง และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องสำหรับองค์กรภาครัฐและเอกชนในปีงบประมาณ 2022 ของ Nintex ซึ่งสิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน รางวัลดังกล่าวเน้นย้ำถึงความเชี่ยวชาญอันล้ำค่าและความมุ่งมั่นของพันธมิตรเหล่านี้ในการช่วยเหลือธุรกิจต่างๆ ประมวลผลและจินตนาการถึงวิธีการทำงานใหม่ด้วยความช่วยเหลือของแพลตฟอร์ม Nintex

Eric Johnson ซีอีโอของ Nintex กล่าวชื่นชมผู้ชนะรางวัล Nintex Partner Award ประจำปี 2565 โดยระบุว่าพวกเขาแสดงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการช่วยให้องค์กรยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและรับมือกับความท้าทายทางธุรกิจโดยใช้โซลูชันอันทรงพลังของ Nintex ผู้ชนะในปีนี้แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญพิเศษในการผลักดันความสำเร็จของลูกค้าและเปิดใช้งานกระบวนการอัตโนมัติสำหรับองค์กรต่างๆ

