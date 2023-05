流程管理和工作流自动化公司 Nintex 在 2022 Nintex APAC 合作伙伴奖期间表彰了亚太 (APAC) 地区表现最佳的合作伙伴。这些奖项旨在表彰在客户成功、业务加速、卓越业务和区域创新等方面取得的成就。

著名的获奖者之一是总部位于新加坡的 Alrighty Labs,它获得了客户成功奖。它因致力于促进 Nintex 工艺平台的长期采用和成功而受到认可。泰国的 Cumulus International Co 因其自动化订阅量同比强劲增长而获得商业加速奖。

亚太地区的其他获奖者包括澳大利亚的 Myriad Technologies、rapidMation 和 PlanB Consulting,它们分别获得了卓越业务奖、业务转型奖和 Nintex 工作流云升级奖。总部位于香港的 ACW Solutions 获得了区域聚光灯奖。

获奖者是根据 Nintex 2022 财年(截至 6 月 30 日)期间公共和私营部门组织的可衡量、高影响力业务成果和持续改进而选出的。这些奖项突出了这些合作伙伴在帮助企业将其关键数字化方面的宝贵专业知识和承诺在 Nintex 平台的帮助下处理和重新构想他们的工作方式。

Nintex 首席执行官埃里克·约翰逊 (Eric Johnson) 赞扬了 2022 年 Nintex 合作伙伴奖的获奖者,称他们始终如一地表现出坚定不移的承诺,即使用 Nintex 强大的解决方案帮助组织拥抱数字化转型并应对业务挑战。今年的获奖者展示了在推动客户成功和为企业实现流程自动化方面的卓越专业知识。

