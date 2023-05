A empresa de gerenciamento de processos e automação de fluxo de trabalho Nintex reconheceu os parceiros de melhor desempenho na região da Ásia-Pacífico (APAC) durante o Nintex APAC Partner Awards de 2022. Os prêmios celebraram conquistas em sucesso de clientes, aceleração de negócios, excelência em negócios e inovação regional, entre outros.

Um dos vencedores notáveis foi o Alrighty Labs, com sede em Cingapura, que recebeu o prêmio Customer Success. Ela foi reconhecida por sua dedicação em promover a adoção e o sucesso de longo prazo da Plataforma de Processos da Nintex. A Cumulus International Co da Tailândia garantiu o prêmio Business Acceleration por sua forte expansão de assinaturas de automação ano após ano.

Outros premiados na região APAC incluíram a Myriad Technologies, rapidMation e PlanB Consulting da Austrália, que ganharam os prêmios Business Excellence, Business Transformation e Nintex Workflow Cloud Upgrades, respectivamente. A ACW Solutions, sediada em Hong Kong, recebeu o prêmio Regional Spotlight.

Os vencedores foram selecionados com base em resultados comerciais mensuráveis e de alto impacto e melhorias contínuas para organizações dos setores público e privado durante o ano fiscal de 2022 da Nintex, que termina em 30 de junho. processos e reinventar a forma como eles trabalham com a ajuda da plataforma Nintex.

Eric Johnson, CEO da Nintex, elogiou os vencedores do Nintex Partner Award de 2022, afirmando que eles sempre demonstraram um compromisso inabalável em ajudar as organizações a adotar a transformação digital e enfrentar os desafios de negócios usando as poderosas soluções da Nintex. Os vencedores deste ano demonstraram experiência excepcional em impulsionar o sucesso do cliente e permitir a automação de processos para empresas.

À medida que a demanda por soluções de digitalização e automação cresce, as plataformas no-code e low-code estão se tornando mais populares.