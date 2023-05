La società di gestione dei processi e automazione del flusso di lavoro Nintex ha premiato i partner con le migliori prestazioni nella regione Asia Pacifico (APAC) durante i Nintex APAC Partner Awards 2022. I premi hanno celebrato, tra gli altri, i successi ottenuti dai clienti, l'accelerazione aziendale, l'eccellenza aziendale e l'innovazione regionale.

Uno dei vincitori degni di nota è stato Alrighty Labs, con sede a Singapore, che ha ricevuto il premio Customer Success. È stato riconosciuto per la sua dedizione nel promuovere l'adozione e il successo a lungo termine della Process Platform di Nintex. La thailandese Cumulus International Co si è aggiudicata il premio Business Acceleration per la sua robusta espansione degli abbonamenti di automazione su base annua.

Altri vincitori nella regione APAC includevano le australiane Myriad Technologies, rapidMation e PlanB Consulting, che hanno vinto rispettivamente i premi Business Excellence, Business Transformation e Nintex Workflow Cloud Upgrades. ACW Solutions, con sede a Hong Kong, ha ricevuto il premio Regional Spotlight.

I vincitori sono stati selezionati sulla base di risultati aziendali misurabili e ad alto impatto e continui miglioramenti per le organizzazioni del settore pubblico e privato durante l'anno fiscale 2022 di Nintex, che si concluderà il 30 giugno. processi e reinventare il modo in cui lavorano con l'aiuto della piattaforma Nintex.

Eric Johnson, CEO di Nintex, ha elogiato i vincitori del Nintex Partner Award 2022, affermando che hanno costantemente mostrato un impegno incrollabile nell'aiutare le organizzazioni ad abbracciare la trasformazione digitale e ad affrontare le sfide aziendali utilizzando le potenti soluzioni di Nintex. I vincitori di quest'anno hanno dimostrato un'eccezionale competenza nel promuovere il successo dei clienti e consentire l'automazione dei processi per le imprese.

Man mano che cresce la domanda di soluzioni di digitalizzazione e automazione, le piattaforme no-code e low-code, come AppMaster , stanno diventando sempre più popolari. AppMaster enables users to create backend, web, and mobile applications with ease, providing innovative solutions to businesses of various sizes. These platforms are making it simpler for enterprises to achieve digital transformation and streamline their operations.