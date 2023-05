প্রসেস ম্যানেজমেন্ট এবং ওয়ার্কফ্লো অটোমেশন কোম্পানি Nintex 2022 Nintex APAC পার্টনার অ্যাওয়ার্ডের সময় এশিয়া প্যাসিফিক (APAC) অঞ্চলে শীর্ষ-কার্যকারি অংশীদারদের স্বীকৃতি দিয়েছে। পুরষ্কারগুলি গ্রাহকদের সাফল্য, ব্যবসায়িক ত্বরণ, ব্যবসায়িক উৎকর্ষতা এবং আঞ্চলিক উদ্ভাবনে সাফল্য উদযাপন করেছে।

উল্লেখযোগ্য বিজয়ীদের মধ্যে একজন ছিল সিঙ্গাপুর ভিত্তিক অলরাইট ল্যাবস, যেটি গ্রাহক সাফল্য পুরস্কার পেয়েছে। এটি নিন্টেক্সের প্রক্রিয়া প্ল্যাটফর্মের দীর্ঘমেয়াদী গ্রহণ এবং সাফল্যের প্রচারে উত্সর্গের জন্য স্বীকৃত হয়েছিল। থাইল্যান্ডের কিউমুলাস ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানি বছরের পর বছর ভিত্তিতে অটোমেশন সাবস্ক্রিপশনের জোরালো সম্প্রসারণের জন্য বিজনেস অ্যাক্সিলারেশন অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছে।

APAC অঞ্চলের অন্যান্য পুরস্কারপ্রাপ্তদের মধ্যে রয়েছে অস্ট্রেলিয়ার মিরিয়াড টেকনোলজিস, রেপিডমেশন, এবং প্ল্যানবি কনসাল্টিং, যা যথাক্রমে বিজনেস এক্সিলেন্স, বিজনেস ট্রান্সফরমেশন এবং নিন্টেক্স ওয়ার্কফ্লো ক্লাউড আপগ্রেডস পুরস্কার জিতেছে। হংকং-ভিত্তিক ACW সলিউশন রিজিওনাল স্পটলাইট পুরস্কার পেয়েছে।

পরিমাপযোগ্য, উচ্চ-প্রভাবিত ব্যবসায়িক ফলাফল এবং 30 জুন শেষ হওয়া Nintex-এর অর্থবছর 2022-এ সরকারী ও বেসরকারী সেক্টরের সংস্থাগুলির জন্য ক্রমাগত উন্নতির উপর ভিত্তি করে বিজয়ীদের বাছাই করা হয়েছিল। পুরস্কারগুলি এই অংশীদারদের অমূল্য দক্ষতা এবং ব্যবসাকে তাদের সমালোচনামূলক ডিজিটাইজ করতে সহায়তা করার প্রতিশ্রুতি তুলে ধরেছে। প্রসেস করে এবং Nintex প্ল্যাটফর্মের সাহায্যে তারা যেভাবে কাজ করে তা পুনরায় কল্পনা করে।

এরিক জনসন, নিন্টেক্সের সিইও, 2022 নিন্টেক্স পার্টনার অ্যাওয়ার্ড বিজয়ীদের প্রশংসা করেছেন, এই বলে যে তারা ধারাবাহিকভাবে প্রতিষ্ঠানগুলিকে ডিজিটাল রূপান্তরকে আলিঙ্গন করতে এবং নিন্টেক্সের শক্তিশালী সমাধানগুলি ব্যবহার করে ব্যবসায়িক চ্যালেঞ্জগুলি নেভিগেট করতে সহায়তা করার জন্য একটি অটুট প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করেছে৷ এই বছরের বিজয়ীরা গ্রাহকদের সাফল্য চালনা এবং উদ্যোগের জন্য প্রক্রিয়া অটোমেশন সক্ষম করার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী দক্ষতা প্রদর্শন করেছে।

