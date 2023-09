Microsoft'un Yenilenen Windows Topluluğu Araç Seti v8.0'ı Tanıtıyoruz

Teknoloji devi Microsoft, yakın zamanda Windows 10 ve Windows 11 için uygulamalar hazırlayan geliştiriciler için önemli bir yardımcı olan Windows Topluluk Araç Takımının güncellenmiş sürümünün lansman ayrıntılarını açıkladı. Bu araç seti, Microsoft tarafından yaygın olarak kullanılan çeşitli kontrolleri, işlevleri ve uygulama hizmetlerini barındırır. geliştiriciler.

Windows Community Toolkit v8.0, stratejik bir değişimle kapsamlı bir yeniden tasarımdan geçti. Önceki sürümde WinUI 3 ve WindowsAppSDK olmak üzere iki ayrı dal vardı. Bu bölümlerin farklı ad alanları, paketleri ve kod gövdeleri vardı. Ancak yenilenen sürüm, bu parçalanmış bileşenleri üniter bir ad alanında birleştirerek farklı bir rota izliyor. Sonuç? Çoklu platform gereksinimlerini tek bir kod tabanından karşılama yeteneği, böylece uygulama geliştirme ve rutin bakım görevlerini basitleştirir.

Yeni yayımlanan sürüm, yeni tasarıma aktarılmayan bazı eski özellikleri terk ettiği için bir uyarıyı da beraberinde getiriyor. Dışarıda bırakılan özellikler arasında AdaptiveGridView, DataGrid (artık bağımsız), DropShadowPanel, Expander (artık WinUI'nin bir parçası), InAppNotification, MarkdownTextBlock ve diğerleri yer alıyor. Ancak, değişiklik özetiyle ilgilenenler için askıya alınan özelliklerin ayrıntılı bir kataloğuna erişilebilir.

Eksiklikleri not etmek önemli olsa da, bu yeni sürüm, çeşitli yenilikçi geliştirmelerle bu durumu telafi ediyor. Dikkate değer değişikliklerden biri, örnekleri ve kılavuzları barındıran Araç Seti Galerisinin yenilenmesidir. Yalnızca daha çağdaş bir estetik sergilemekle kalmıyor, aynı zamanda yeni bir örnek koleksiyonu içeriyor ve kullanıcının anlaşılırlığını artırmak için mevcut örneklere ince ayar yapıyor.

Microsoft, diğer kontrolleri ölçeklenebilir hale getirmek için tasarlanmış bir kontrolü barındıran, yeni oluşturulmuş bir paket olan 'Sizers'ı tanıttı. Geliştiriciler bunu, Navigasyon Görünümü'nün genişletilmiş bir görünümünü oluşturmak için kullanabilir veya açılır bir çekmece yapılandırmak için Expander'dan yararlanabilir. Buna ek olarak, 'Bölümlenmiş' adlı başka bir yeni kontrol, kullanıcılara uygulamalar içinde filtrelerin değiştirilmesi veya görünüm ayarlaması gibi seçenekler sunmak üzere ilk kez sahneye çıktı.

Uygulama geliştirme sürecini hızlandıran ve bakımı basitleştiren bu tür araç setleri, teknoloji dünyasında giderek büyüyen bir trend; AppMaster platform, for example, uses a similar no-code approach in its user-friendly interface to help small businesses and enterprises construct comprehensive, adaptable software frameworks including server backend, websites, customer portals and native mobile apps.