Przedstawiamy odnowiony zestaw narzędzi społecznościowych systemu Windows w wersji 8.0 firmy Microsoft

Gigant technologiczny Microsoft ujawnił niedawno szczegóły premiery zaktualizowanej wersji swojego zestawu narzędzi Windows Community Toolkit, często kluczowego pomocnika dla programistów tworzących aplikacje dla systemów Windows 10 i Windows 11. Ten zestaw narzędzi zawiera zestaw elementów sterujących, funkcji i usług aplikacji powszechnie używanych przez deweloperzy.

W ramach strategicznej zmiany Windows Community Toolkit v8.0 przeszedł kompleksowe przeprojektowanie. Poprzednia wersja miała dwie oddzielne gałęzie, WinUI 3 i WindowsAppSDK. Podziały te miały odrębne przestrzenie nazw, pakiety i treści kodu. Jednak ulepszona wersja podąża inną drogą, łącząc te pofragmentowane komponenty w jednolitą przestrzeń nazw. Wynik? Możliwość zaspokojenia wymagań wielu platform z pojedynczej bazy kodu, upraszczając w ten sposób zadania związane z tworzeniem aplikacji i rutynową konserwacją.

Nowo wydana wersja niesie za sobą zastrzeżenie, ponieważ porzuca niektóre starsze funkcje, które nie zostały zaimportowane do nowego projektu. Wśród pominiętych funkcji znajdują się AdaptiveGridView, DataGrid (obecnie samodzielny), DropShadowPanel, Expander (obecnie część WinUI), InAppNotification, MarkdownTextBlock i inne. Jednakże dla zainteresowanych podsumowaniem zmian dostępny jest szczegółowy katalog zawieszonych funkcji.

Chociaż ważne jest, aby zwrócić uwagę na braki, to świeże wydanie rekompensuje szereg innowacyjnych ulepszeń. Jedną z zauważalnych zmian jest odświeżenie Galerii zestawów narzędzi, w której znajdują się próbki i przewodniki. Nie tylko prezentuje bardziej współczesną estetykę, ale zawiera także nową kolekcję przykładów i dopracowuje istniejące, aby zwiększyć zrozumiałość dla użytkownika.

Firma Microsoft wprowadziła nowy pakiet „Sizers”, który zawiera element sterujący zaprojektowany w celu zapewnienia skalowalności innych elementów sterujących. Programiści mogą wykorzystać to do utworzenia rozszerzonego widoku nawigacji lub wykorzystać Expander do ustrukturyzowania wyskakującej szuflady. Oprócz tego zadebiutowała kolejna nowatorska kontrolka o nazwie „Segmentowana”, oferująca użytkownikom opcje w aplikacjach, takie jak modyfikacja filtrów lub dostosowywanie widoku.

Takie zestawy narzędzi, które przyspieszają proces tworzenia aplikacji i upraszczają konserwację, stanowią rosnący trend w krajobrazie technologicznym;