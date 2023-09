Ra mắt Bộ công cụ cộng đồng Windows v8.0 đã được đại tu của Microsoft

Gã khổng lồ công nghệ Microsoft gần đây đã tiết lộ chi tiết ra mắt phiên bản cập nhật của Bộ công cụ cộng đồng Windows, thường là công cụ trợ giúp quan trọng cho các nhà phát triển tạo ứng dụng cho Windows 10 và Windows 11. Bộ công cụ này chứa nhiều loại điều khiển, chức năng và dịch vụ ứng dụng thường được sử dụng bởi nhà phát triển.

Trong một sự thay đổi chiến lược, Windows Community Toolkit v8.0 đã trải qua quá trình thiết kế lại toàn diện. Phiên bản trước có hai nhánh riêng biệt là WinUI 3 và WindowsAppSDK. Các bộ phận này có không gian tên, gói và nội dung mã riêng biệt. Tuy nhiên, phiên bản cải tiến điều hướng theo một lộ trình khác, hợp nhất các thành phần bị phân mảnh này thành một không gian tên thống nhất. Kết quả? Khả năng đáp ứng các yêu cầu đa nền tảng từ một cơ sở mã duy nhất, từ đó đơn giản hóa các nhiệm vụ phát triển ứng dụng và bảo trì định kỳ.

Phiên bản mới được phát hành có kèm theo một cảnh báo vì nó loại bỏ một số tính năng cũ hơn không được đưa vào thiết kế mới. Trong số các tính năng bị loại bỏ là AdaptiveGridView, DataGrid (hiện độc lập), DropShadowPanel, Expander (hiện là một phần của WinUI), InAppNotification, MarkdownTextBlock và các tính năng khác. Tuy nhiên, những người quan tâm đến bản tóm tắt thay đổi có thể truy cập được danh mục chi tiết về các tính năng bị tạm dừng.

Mặc dù điều quan trọng cần lưu ý là những thiếu sót, nhưng bản phát hành mới này bù đắp bằng nhiều cải tiến mang tính đổi mới. Một thay đổi đáng chú ý là việc làm mới Thư viện Bộ công cụ, nơi lưu trữ các mẫu và hướng dẫn. Nó không chỉ thể hiện tính thẩm mỹ hiện đại hơn mà còn bao gồm một bộ sưu tập các ví dụ mới và tinh chỉnh những ví dụ hiện có để nâng cao khả năng hiểu của người dùng.

Microsoft đã giới thiệu 'Sizers', một gói mới được tạo ra, chứa một bộ điều khiển được thiết kế để hiển thị các bộ điều khiển khác có thể mở rộng được. Các nhà phát triển có thể sử dụng điều này để tạo thành một chế độ xem mở rộng của NavigationView hoặc tận dụng Expander để cấu trúc một ngăn kéo bật ra. Ngoài ra, một điều khiển mới khác có tên 'Đã phân đoạn' đã ra mắt để cung cấp cho người dùng các tùy chọn trong ứng dụng, chẳng hạn như sửa đổi bộ lọc hoặc điều chỉnh chế độ xem.

Những bộ công cụ giúp đẩy nhanh quá trình phát triển ứng dụng và đơn giản hóa việc bảo trì đang là xu hướng ngày càng tăng trong bối cảnh công nghệ; AppMaster platform, for example, uses a similar no-code approach in its user-friendly interface to help small businesses and enterprises construct comprehensive, adaptable software frameworks including server backend, websites, customer portals and native mobile apps.