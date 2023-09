Microsoft によるオーバーホールされた Windows コミュニティ ツールキット v8.0 を公開

テクノロジー大手の Microsoft は最近、Windows コミュニティ ツールキットの更新版のリリース詳細を明らかにしました。Windows コミュニティ ツールキットは、Windows 10 および Windows 11 用のアプリケーションを作成する開発者にとって重要なヘルパーとなることがよくあります。このツールキットには、一般的に利用されるさまざまなコントロール、機能、およびアプリ サービスが含まれています。開発者。

戦略の転換として、 Windows Community Toolkit v8.0包括的な再設計を経ました。以前のバージョンには、WinUI 3 と WindowsAppSDK という 2 つの分離されたブランチがありました。これらの部門には、個別の名前空間、パッケージ、コード本体がありました。ただし、改良版では別のルートをたどり、これらの断片化されたコンポーネントを単一の名前空間にマージします。結果?単一のコードベースからマルチプラットフォームの要件に応える機能により、アプリケーション開発と日常的なメンテナンスのタスクが簡素化されます。

新しくリリースされたバージョンには、新しい設計にインポートされなかった特定の古い機能が放棄されているため、注意が必要です。省略された機能には、AdaptiveGridView、DataGrid (現在はスタンドアロン)、DropShadowPanel、Expander (現在は WinUI の一部)、InAppNotification、MarkdownTextBlock などがあります。ただし、変更点のまとめに興味がある人は、一時停止された機能の詳細なカタログにアクセスできます。

欠落している点に注意することが重要ですが、この新しいリリースではさまざまな革新的な機能強化が補われています。注目すべき変更の 1 つは、サンプルとガイドをホストするツールキット ギャラリーの更新です。より現代的な美学を誇示するだけでなく、新しい例のコレクションが含まれており、ユーザーの理解を高めるために既存の例が微調整されています。

Microsoft は、他のコントロールをスケーラブルに表示するように設計されたコントロールを収容する、新しく作成されたパッケージである「Sizers」を導入しました。開発者はこれを利用して NavigationView の展開ビューを形成したり、Expander を利用してポップアウト ドロワーを構築したりできます。それに加えて、「Segmented」という名前の別の新しいコントロールがデビューし、フィルターの変更やビューの調整など、アプリケーション内のオプションをユーザーに提供します。

アプリ開発のプロセスを促進し、メンテナンスを簡素化するこのようなツールキットは、テクノロジー業界で成長傾向にあります。