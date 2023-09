เปิดตัว Windows Community Toolkit v8.0 ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่โดย Microsoft

เมื่อเร็วๆ นี้ Microsoft ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีได้เปิดเผยรายละเอียดการเปิดตัว Windows Community Toolkit เวอร์ชันปรับปรุงใหม่ ซึ่งมักจะเป็นผู้ช่วยที่สำคัญสำหรับนักพัฒนาที่สร้างแอพพลิเคชั่นสำหรับ Windows 10 และ Windows 11 ชุดเครื่องมือนี้รวบรวมการควบคุม ฟังก์ชัน และบริการแอพต่างๆ ที่ใช้กันทั่วไปโดย นักพัฒนา

ในการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ Windows Community Toolkit v8.0 ได้ผ่านการออกแบบใหม่อย่างครอบคลุม เวอร์ชันก่อนหน้านี้มีสองสาขาแยกกันคือ WinUI 3 และ WindowsAppSDK แผนกเหล่านี้มีเนมสเปซ แพ็คเกจ และเนื้อหาของโค้ดที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม เวอร์ชันที่ปรับปรุงใหม่จะนำทางในเส้นทางอื่น โดยผสานส่วนประกอบที่กระจัดกระจายเหล่านี้ให้เป็นเนมสเปซแบบรวม ผลลัพธ์? ความสามารถในการตอบสนองความต้องการหลายแพลตฟอร์มจากโค้ดเบสเดี่ยว จึงทำให้งานการพัฒนาแอปพลิเคชันและการบำรุงรักษาตามปกติง่ายขึ้น

เวอร์ชันที่เพิ่งเปิดตัวใหม่มีข้อแม้ เนื่องจากจะละทิ้งคุณลักษณะเก่าๆ บางอย่างที่ไม่ได้นำเข้ามาในดีไซน์ใหม่ ฟีเจอร์ที่ยังเหลืออยู่ ได้แก่ AdaptiveGridView, DataGrid (ตอนนี้เป็นแบบสแตนด์อโลน), DropShadowPanel, Expander (ส่วนหนึ่งของ WinUI ในตอนนี้), InAppNotification, MarkdownTextBlock และอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ผู้ที่สนใจสรุปการเปลี่ยนแปลงสามารถเข้าถึงแค็ตตาล็อกโดยละเอียดของคุณสมบัติที่ถูกระงับได้

แม้ว่าสิ่งสำคัญที่ต้องทราบคือการขาดหายไป แต่การเปิดตัวครั้งใหม่นี้ชดเชยด้วยการปรับปรุงเชิงนวัตกรรมที่หลากหลาย การเปลี่ยนแปลงที่โดดเด่นประการหนึ่งคือการรีเฟรช Toolkit Gallery ที่รวบรวมตัวอย่างและคำแนะนำ มันไม่เพียงแต่แสดงความสวยงามแบบร่วมสมัยเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงคอลเลกชันตัวอย่างใหม่ๆ และได้ปรับแต่งตัวอย่างที่มีอยู่อย่างละเอียดเพื่อเพิ่มความเข้าใจของผู้ใช้

Microsoft ได้เปิดตัว 'Sizers' ซึ่งเป็นแพ็คเกจที่เพิ่งสร้างใหม่ซึ่งมีการควบคุมที่ออกแบบมาเพื่อให้การควบคุมอื่นๆ สามารถปรับขนาดได้ นักพัฒนาสามารถใช้สิ่งนี้เพื่อสร้างมุมมองที่ขยายของ NavigationView หรือใช้ประโยชน์จาก Expander เพื่อจัดโครงสร้างลิ้นชักแบบป๊อปเอาท์ นอกจากนั้น การควบคุมใหม่อีกตัวหนึ่งชื่อ 'Segmented' ได้เปิดตัวเพื่อเสนอทางเลือกแก่ผู้ใช้ภายในแอปพลิเคชัน เช่น การแก้ไขตัวกรองหรือการปรับมุมมอง

ชุดเครื่องมือดังกล่าวซึ่งช่วยเร่งกระบวนการพัฒนาแอปและลดความซับซ้อนในการบำรุงรักษาเป็นเทรนด์ที่กำลังเติบโตในแวดวงเทคโนโลยี