Microsoft দ্বারা ওভারহল করা Windows কমিউনিটি টুলকিট v8.0 উন্মোচন করা হচ্ছে

টেক জায়ান্ট মাইক্রোসফ্ট সম্প্রতি তার উইন্ডোজ কমিউনিটি টুলকিটের আপডেট করা পুনরাবৃত্তির বিশদ প্রকাশ করেছে, যা প্রায়শই উইন্ডোজ 10 এবং উইন্ডোজ 11-এর জন্য অ্যাপ্লিকেশন তৈরির বিকাশকারীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক। বিকাশকারী

একটি কৌশলগত পরিবর্তনে, Windows Community Toolkit v8.0 একটি ব্যাপক পুনঃডিজাইনের মধ্য দিয়ে গেছে। পূর্ববর্তী সংস্করণে দুটি পৃথক শাখা ছিল, WinUI 3 এবং WindowsAppSDK। এই বিভাগগুলির স্বতন্ত্র নামস্থান, প্যাকেজ এবং কোডের বডি ছিল। যাইহোক, পরিমার্জিত সংস্করণ একটি ভিন্ন রুট নেভিগেট করে, এই খণ্ডিত উপাদানগুলিকে একক নামস্থানে একত্রিত করে। ফলাফল? একক কোডবেস থেকে মাল্টি-প্ল্যাটফর্মের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করার ক্ষমতা, যার ফলে অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট এবং রুটিন রক্ষণাবেক্ষণের কাজগুলি সহজতর হয়।

নতুন প্রকাশিত সংস্করণটি একটি সতর্কতা নিয়ে আসে, কারণ এটি কিছু পুরানো বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করে যা নতুন ডিজাইনে আমদানি করা হয়নি। বাদ থাকা বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে রয়েছে অ্যাডাপটিভগ্রিডভিউ, ডেটাগ্রিড (এখন স্বতন্ত্র), ড্রপশ্যাডোপ্যানেল, এক্সপান্ডার (এখন উইনইউআইয়ের অংশ), InAppNotification, MarkdownTextBlock এবং অন্যান্য। যাইহোক, পরিবর্তন রাউন্ডআপে আগ্রহীদের জন্য স্থগিত বৈশিষ্ট্যগুলির একটি বিস্তারিত ক্যাটালগ অ্যাক্সেসযোগ্য।

যদিও অনুপস্থিতিগুলি লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ, এই নতুন রিলিজটি বিভিন্ন উদ্ভাবনী বর্ধনের সাথে ক্ষতিপূরণ দেয়। একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হল টুলকিট গ্যালারির রিফ্রেশ যা নমুনা এবং গাইড হোস্ট করে। এটি কেবলমাত্র আরও সমসাময়িক নান্দনিকতাই দেখায় না বরং উদাহরণগুলির একটি নতুন সংগ্রহও অন্তর্ভুক্ত করে এবং ব্যবহারকারীর বোধগম্যতা বাড়াতে বিদ্যমানগুলিকে সূক্ষ্ম-টিউন করা হয়েছে।

মাইক্রোসফ্ট 'সাইজার্স' চালু করেছে, একটি নতুন মিন্টেড প্যাকেজ, যেটিতে একটি নিয়ন্ত্রণ রয়েছে যা অন্যান্য নিয়ন্ত্রণগুলিকে স্কেলযোগ্য রেন্ডার করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। ডেভেলপাররা এটি ব্যবহার করে নেভিগেশনভিউ-এর একটি বর্ধিত দৃশ্য তৈরি করতে পারে বা একটি পপ-আউট ড্রয়ার গঠন করতে এক্সপান্ডারকে লিভারেজ করতে পারে। এটি ছাড়াও, 'সেগমেন্টেড' নামে আরেকটি অভিনব নিয়ন্ত্রণ অ্যাপ্লিকেশনগুলির মধ্যে ব্যবহারকারীদের বিকল্পগুলি প্রদান করার জন্য আত্মপ্রকাশ করেছে, যেমন ফিল্টারগুলির পরিবর্তন বা ভিউ অ্যাডজাস্টমেন্ট।

এই ধরনের টুলকিট যা অ্যাপ ডেভেলপমেন্টের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে এবং রক্ষণাবেক্ষণকে সহজ করে টেক ল্যান্ডস্কেপে একটি ক্রমবর্ধমান প্রবণতা; AppMaster platform, for example, uses a similar no-code approach in its user-friendly interface to help small businesses and enterprises construct comprehensive, adaptable software frameworks including server backend, websites, customer portals and native mobile apps.