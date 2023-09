Onthulling van de gereviseerde Windows Community Toolkit v8.0 van Microsoft

De technologiegigant Microsoft heeft onlangs de lanceringsdetails bekendgemaakt van de bijgewerkte versie van zijn Windows Community Toolkit, vaak een cruciale hulp voor ontwikkelaars die applicaties voor Windows 10 en Windows 11 maken. Deze toolkit bevat een assortiment bedieningselementen, functies en app-services die vaak worden gebruikt door ontwikkelaars.

Als gevolg van een strategische verandering heeft Windows Community Toolkit v8.0 een uitgebreid herontwerp ondergaan. De vorige versie had twee gescheiden takken, WinUI 3 en WindowsAppSDK. Deze divisies hadden verschillende naamruimten, pakketten en codelichamen. De vernieuwde versie volgt echter een andere route, waarbij deze gefragmenteerde componenten worden samengevoegd tot een unitaire naamruimte. De uitkomst? De mogelijkheid om vanuit één enkele codebase tegemoet te komen aan multi-platformvereisten, waardoor de taken van applicatieontwikkeling en routineonderhoud worden vereenvoudigd.

De nieuw uitgebrachte versie brengt een voorbehoud met zich mee, omdat bepaalde oudere functies die niet in het nieuwe ontwerp zijn geïmporteerd, worden verlaten. Tot de functies die zijn weggelaten behoren AdaptiveGridView, DataGrid (nu zelfstandig), DropShadowPanel, Expander (nu onderdeel van WinUI), InAppNotification, MarkdownTextBlock en andere. Er is echter een gedetailleerde catalogus met opgeschorte functies beschikbaar voor diegenen die geïnteresseerd zijn in het overzicht van de wijzigingen.

Hoewel het belangrijk is om de afwezigheden op te merken, compenseert deze nieuwe release met een verscheidenheid aan innovatieve verbeteringen. Een opmerkelijke verandering is de vernieuwing van de Toolkit Gallery, waar voorbeelden en handleidingen worden gehost. Het pronkt niet alleen met een meer eigentijdse esthetiek, maar bevat ook een frisse verzameling voorbeelden en heeft bestaande voorbeelden verfijnd om de begrijpelijkheid voor de gebruiker te vergroten.

Microsoft heeft 'Sizers' geïntroduceerd, een nieuw pakket dat een besturingselement bevat dat is ontworpen om andere besturingselementen schaalbaar te maken. Ontwikkelaars kunnen dit gebruiken om een ​​uitgebreide weergave van NavigationView te vormen of Expander gebruiken om een ​​uitklapbare lade te structureren. Daarnaast heeft een ander nieuw besturingselement genaamd 'Segmented' zijn debuut gemaakt om gebruikers opties binnen applicaties te bieden, zoals het wijzigen van filters of het aanpassen van de weergave.

Dergelijke toolkits die het proces van app-ontwikkeling versnellen en het onderhoud vereenvoudigen, zijn een groeiende trend in het technologielandschap;