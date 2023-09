माइक्रोसॉफ्ट द्वारा ओवरहाल्ड विंडोज कम्युनिटी टूलकिट v8.0 का अनावरण

तकनीकी दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में अपने विंडोज कम्युनिटी टूलकिट के अद्यतन पुनरावृत्ति के लॉन्च विवरण का खुलासा किया, जो अक्सर विंडोज 10 और विंडोज 11 के लिए एप्लिकेशन तैयार करने वाले डेवलपर्स के लिए एक महत्वपूर्ण सहायक होता है। इस टूलकिट में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले नियंत्रण, फ़ंक्शन और ऐप सेवाओं का वर्गीकरण होता है। डेवलपर्स.

एक रणनीतिक बदलाव में, Windows Community Toolkit v8.0 एक व्यापक रीडिज़ाइन से गुज़रा है। पिछले संस्करण में दो अलग-अलग शाखाएँ थीं, WinUI 3 और WindowsAppSDK। इन प्रभागों में अलग-अलग नामस्थान, पैकेज और कोड के निकाय थे। हालाँकि, संशोधित संस्करण एक अलग मार्ग पर चलता है, इन खंडित घटकों को एक एकात्मक नामस्थान में विलय कर देता है। ये परिणाम? एक एकल कोडबेस से बहु-प्लेटफ़ॉर्म आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता, जिससे एप्लिकेशन विकास और नियमित रखरखाव के कार्य सरल हो जाते हैं।

नया रिलीज़ किया गया संस्करण एक चेतावनी लेकर आया है, क्योंकि यह कुछ पुरानी सुविधाओं को छोड़ देता है जिन्हें नए डिज़ाइन में आयात नहीं किया गया था। छोड़ी गई सुविधाओं में एडेप्टिवग्रिडव्यू, डेटाग्रिड (अब स्टैंडअलोन), ड्रॉपशैडोपैनल, एक्सपैंडर (अब विनयूआई का हिस्सा), इनएपनोटिफिकेशन, मार्कडाउनटेक्स्टब्लॉक और अन्य शामिल हैं। हालाँकि, परिवर्तन राउंडअप में रुचि रखने वालों के लिए निलंबित सुविधाओं की एक विस्तृत सूची उपलब्ध है।

हालाँकि अनुपस्थिति पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है, यह ताज़ा रिलीज़ विभिन्न प्रकार के नवीन संवर्द्धन के साथ क्षतिपूर्ति करती है। एक उल्लेखनीय परिवर्तन टूलकिट गैलरी का नवीनीकरण है जो नमूने और गाइड होस्ट करता है। यह न केवल अधिक समसामयिक सौंदर्य को प्रदर्शित करता है, बल्कि इसमें उदाहरणों का एक नया संग्रह भी शामिल है और उपयोगकर्ता की समझ को बढ़ाने के लिए मौजूदा उदाहरणों को बेहतर ढंग से समायोजित किया गया है।

माइक्रोसॉफ्ट ने एक नया तैयार किया गया पैकेज 'साइज़र' पेश किया है, जिसमें अन्य नियंत्रणों को स्केलेबल बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया एक नियंत्रण है। डेवलपर्स इसका उपयोग नेविगेशन व्यू का विस्तारित दृश्य बनाने या पॉप-आउट ड्रॉअर की संरचना करने के लिए एक्सपैंडर का लाभ उठाने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा, 'सेगमेंटेड' नामक एक और उपन्यास नियंत्रण ने उपयोगकर्ताओं को अनुप्रयोगों के भीतर विकल्प प्रदान करने के लिए अपनी शुरुआत की है, जैसे कि फ़िल्टर का संशोधन या दृश्य समायोजन।

ऐसे टूलकिट जो ऐप विकास की प्रक्रिया को तेज करते हैं और रखरखाव को सरल बनाते हैं, तकनीकी परिदृश्य में एक बढ़ती प्रवृत्ति है; AppMaster platform, for example, uses a similar no-code approach in its user-friendly interface to help small businesses and enterprises construct comprehensive, adaptable software frameworks including server backend, websites, customer portals and native mobile apps.