Dévoilement de la version révisée de la boîte à outils de la communauté Windows v8.0 par Microsoft

Le géant de la technologie Microsoft a récemment divulgué les détails du lancement de la version mise à jour de sa boîte à outils de la communauté Windows, souvent une aide cruciale pour les développeurs créant des applications pour Windows 10 et Windows 11. Cette boîte à outils héberge un assortiment de contrôles, de fonctions et de services d'application couramment utilisés par développeurs.

Dans le cadre d'un changement stratégique, Windows Community Toolkit v8.0 a subi une refonte complète. La version précédente comportait deux branches distinctes, WinUI 3 et WindowsAppSDK. Ces divisions avaient des espaces de noms, des packages et des corps de code distincts. Cependant, la version remaniée emprunte un chemin différent, fusionnant ces composants fragmentés dans un espace de noms unitaire. Le résultat? La capacité de répondre aux exigences multiplateformes à partir d’une base de code unique, simplifiant ainsi les tâches de développement d’applications et de maintenance de routine.

La version récemment publiée comporte une mise en garde, car elle abandonne certaines fonctionnalités plus anciennes qui n'ont pas été importées dans la nouvelle conception. Parmi les fonctionnalités laissées de côté figurent AdaptiveGridView, DataGrid (maintenant autonome), DropShadowPanel, Expander (qui fait désormais partie de WinUI), InAppNotification, MarkdownTextBlock et autres. Cependant, un catalogue détaillé des fonctionnalités suspendues est accessible à ceux qui sont intéressés par le récapitulatif des modifications.

S'il est important de noter les absences, cette nouvelle version compense par une variété d'améliorations innovantes. Un changement notable est l'actualisation de la galerie de boîtes à outils qui héberge des exemples et des guides. Il affiche non seulement une esthétique plus contemporaine, mais comprend également une nouvelle collection d'exemples et a affiné ceux existants pour amplifier la compréhensibilité de l'utilisateur.

Microsoft a introduit « Sizers », un nouveau package qui héberge un contrôle conçu pour rendre d'autres contrôles évolutifs. Les développeurs pourraient l'utiliser pour former une vue étendue de NavigationView ou exploiter Expander pour structurer un tiroir contextuel. En plus de cela, un autre nouveau contrôle nommé « Segmenté » a fait ses débuts pour offrir aux utilisateurs des options au sein des applications, comme la modification des filtres ou l'ajustement de la vue.

De telles boîtes à outils qui accélèrent le processus de développement d'applications et simplifient la maintenance constituent une tendance croissante dans le paysage technologique.