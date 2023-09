Microsoft가 정밀 검사한 Windows 커뮤니티 툴킷 v8.0 공개

기술 대기업인 Microsoft는 최근 Windows 10 및 Windows 11용 애플리케이션을 제작하는 개발자에게 중요한 도우미인 Windows 커뮤니티 툴킷의 업데이트된 반복에 대한 출시 세부 정보를 공개했습니다. 이 툴킷에는 일반적으로 사용되는 다양한 컨트롤, 기능 및 앱 서비스가 포함되어 있습니다. 개발자.

전략적 변화에 따라 Windows Community Toolkit v8.0 포괄적인 재설계를 거쳤습니다. 이전 버전에는 WinUI 3과 WindowsAppSDK라는 두 개의 분리된 분기가 있었습니다. 이러한 부서에는 고유한 네임스페이스, 패키지 및 코드 본문이 있었습니다. 그러나 개선된 버전은 다른 경로를 탐색하여 이러한 조각난 구성 요소를 단일 네임스페이스로 병합합니다. 결과? 단일 코드베이스에서 다중 플랫폼 요구 사항을 충족할 수 있으므로 애플리케이션 개발 및 일상적인 유지 관리 작업이 단순화됩니다.

새로 출시된 버전에는 새 디자인으로 가져오지 않은 특정 이전 기능이 포함되어 있지 않으므로 주의해야 할 사항이 있습니다. 제외된 기능 중에는 AdaptiveGridView, DataGrid(현재 독립 실행형), DropShadowPanel, Expander(현재 WinUI의 일부), InAppNotification, MarkdownTextBlock 등이 있습니다. 그러나 변경 사항 정리에 관심이 있는 사용자는 일시 중단된 기능에 대한 자세한 카탈로그에 액세스할 수 있습니다.

부족한 점을 지적하는 것도 중요하지만, 이 새로운 릴리스에서는 다양하고 혁신적인 개선 사항이 보완되었습니다. 주목할만한 변화 중 하나는 샘플과 가이드를 호스팅하는 툴킷 갤러리가 새로워진 것입니다. 이는 보다 현대적인 미학을 과시할 뿐만 아니라 새로운 예제 컬렉션을 포함하고 기존 예제를 미세 조정하여 사용자 이해력을 증폭시킵니다.

Microsoft는 다른 컨트롤을 확장 가능하게 만들도록 설계된 컨트롤을 포함하는 새로 제작된 패키지인 'Sizers'를 출시했습니다. 개발자는 이를 활용하여 NavigationView의 확장된 보기를 형성하거나 Expander를 활용하여 팝업 창을 구성할 수 있습니다. 그 외에도 필터 수정이나 보기 조정과 같은 응용 프로그램 내에서 사용자 옵션을 제공하기 위해 '세그먼트'라는 또 다른 새로운 컨트롤이 출시되었습니다.

앱 개발 프로세스를 가속화하고 유지 관리를 단순화하는 이러한 툴킷은 기술 환경에서 증가하는 추세입니다.