Revelando o Windows Community Toolkit v8.0 revisado da Microsoft

A gigante da tecnologia Microsoft divulgou recentemente os detalhes de lançamento da iteração atualizada de seu Windows Community Toolkit, muitas vezes um ajudante crucial para desenvolvedores que criam aplicativos para Windows 10 e Windows 11. Este kit de ferramentas abriga uma variedade de controles, funções e serviços de aplicativos comumente utilizados por desenvolvedores.

Numa mudança estratégica, Windows Community Toolkit v8.0 passou por uma reformulação abrangente. A versão anterior tinha duas ramificações segregadas, WinUI 3 e WindowsAppSDK. Essas divisões tinham namespaces, pacotes e corpos de código distintos. No entanto, a versão renovada segue um caminho diferente, mesclando esses componentes fragmentados em um namespace unitário. O resultado? A capacidade de atender aos requisitos de múltiplas plataformas a partir de uma base de código única, simplificando assim as tarefas de desenvolvimento de aplicativos e manutenção de rotina.

A versão recém-lançada traz uma ressalva, pois abandona alguns recursos mais antigos que não foram importados para o novo design. Entre os recursos deixados de fora estão AdaptiveGridView, DataGrid (agora autônomo), DropShadowPanel, Expander (agora parte do WinUI), InAppNotification, MarkdownTextBlock e outros. No entanto, um catálogo detalhado de recursos suspensos está acessível para os interessados ​​no resumo das alterações.

Embora seja importante notar as ausências, esta nova versão compensa com uma variedade de melhorias inovadoras. Uma mudança notável é a atualização da Galeria do Toolkit que hospeda exemplos e guias. Ele não apenas exibe uma estética mais contemporânea, mas também inclui uma nova coleção de exemplos e aprimorou os existentes para ampliar a compreensão do usuário.

A Microsoft lançou o 'Sizers', um pacote recém-criado, que abriga um controle projetado para tornar outros controles escalonáveis. Os desenvolvedores poderiam utilizar isso para formar uma visão expandida do NavigationView ou aproveitar o Expander para estruturar uma gaveta pop-out. Além disso, outro novo controle chamado 'Segmentado' estreou para oferecer aos usuários opções dentro das aplicações, como modificação de filtros ou ajuste de visualização.

Esses kits de ferramentas que agilizam o processo de desenvolvimento de aplicativos e simplificam a manutenção são uma tendência crescente no cenário tecnológico;