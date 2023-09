Представляем обновленный набор инструментов Windows Community Toolkit v8.0 от Microsoft

Технический гигант Microsoft недавно обнародовал подробности запуска обновленной версии своего Windows Community Toolkit, который зачастую является важным помощником для разработчиков, создающих приложения для Windows 10 и Windows 11. Этот набор инструментов содержит набор элементов управления, функций и служб приложений, обычно используемых Разработчики.

В результате стратегического сдвига Windows Community Toolkit v8.0 претерпел комплексную переработку. В предыдущей версии было две отдельные ветки: WinUI 3 и WindowsAppSDK. Эти подразделения имели отдельные пространства имен, пакеты и тела кода. Однако обновленная версия идет другим путем, объединяя эти фрагментированные компоненты в единое пространство имен. Исход? Возможность удовлетворить требования нескольких платформ с помощью единой базы кода, тем самым упрощая задачи разработки приложений и текущего обслуживания.

В недавно выпущенной версии есть оговорка, поскольку в ней отсутствуют некоторые старые функции, которые не были импортированы в новый дизайн. Среди оставленных функций — AdaptiveGridView, DataGrid (теперь автономный), DropShadowPanel, Expander (теперь часть WinUI), InAppNotification, MarkdownTextBlock и другие. Тем не менее, для тех, кто заинтересован в обзоре изменений, доступен подробный каталог приостановленных функций.

Хотя важно отметить эти недостатки, новая версия компенсирует их множеством инновационных улучшений. Одним из заметных изменений является обновление галереи инструментов, в которой размещены примеры и руководства. Он не только демонстрирует более современную эстетику, но также включает в себя свежую коллекцию примеров и дорабатывает существующие, чтобы сделать их более понятными для пользователя.

Microsoft представила новый пакет Sizers, в котором содержится элемент управления, предназначенный для масштабирования других элементов управления. Разработчики могут использовать это для формирования расширенного представления NavigationView или использовать Expander для структурирования всплывающего окна. В дополнение к этому дебютировал еще один новый элемент управления под названием «Сегментированный», предлагающий пользователям такие возможности в приложениях, как изменение фильтров или настройка просмотра.

Такие наборы инструментов, которые ускоряют процесс разработки приложений и упрощают обслуживание, являются растущей тенденцией в технологическом ландшафте; AppMaster platform, for example, uses a similar no-code approach in its user-friendly interface to help small businesses and enterprises construct comprehensive, adaptable software frameworks including server backend, websites, customer portals and native mobile apps.