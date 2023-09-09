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Microsoft 推出全面改进的 Windows Community Toolkit v8.0

Sep 09, 2023
Microsoft 推出全面改进的 Windows Community Toolkit v8.0

科技巨头微软最近透露了其 Windows 社区工具包更新版本的发布细节，该工具包通常是开发人员为 Windows 10 和 Windows 11 制作应用程序的重要帮助者。该工具包包含各种常用的控件、功能和应用程序服务开发商。

在战略转变中， Windows Community Toolkit v8.0进行了全面的重新设计。以前的版本有两个独立的分支：WinUI 3 和 WindowsAppSDK。这些部门有不同的命名空间、包和代码体。然而，修改后的版本采用了不同的路线，将这些碎片组件合并到一个统一的命名空间中。结果？能够通过单一代码库满足多平台需求，从而简化应用程序开发和日常维护的任务。

新发布的版本确实带来了一个警告，因为它放弃了某些未导入新设计的旧功能。剩下的功能包括 AdaptiveGridView、DataGrid（现在是独立的）、DropShadowPanel、Expander（现在是 WinUI 的一部分）、InAppNotification、MarkdownTextBlock 等。不过，对于那些对变更综述感兴趣的人来说，可以访问暂停功能的详细目录。

虽然值得注意的缺失很重要，但这个新版本通过各种创新增强功能进行了弥补。一项显着的变化是托管示例和指南的工具包库的刷新。它不仅具有更现代的美感，而且还包含一系列新鲜的示例，并对现有示例进行了微调，以增强用户的可理解性。

微软推出了“Sizers”，这是一个新创建的软件包，其中包含一个旨在使其他控件可扩展的控件。开发人员可以利用它来形成 NavigationView 的扩展视图，或利用 Expander 来构建弹出抽屉。除此之外，另一个名为“分段”的新颖控件也首次亮相，为用户提供应用程序内的选项，例如修改过滤器或视图调整。

这种加快应用程序开发过程并简化维护的工具包是技术领域的一个增长趋势； AppMaster platform, for example, uses a similar no-code approach in its user-friendly interface to help small businesses and enterprises construct comprehensive, adaptable software frameworks including server backend, websites, customer portals and native mobile apps.

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