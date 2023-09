Vorstellung des überarbeiteten Windows Community Toolkit v8.0 von Microsoft

Der Technologieriese Microsoft hat kürzlich die Startdetails der aktualisierten Version seines Windows Community Toolkits bekannt gegeben, einem wichtigen Hilfsmittel für Entwickler, die Anwendungen für Windows 10 und Windows 11 erstellen. Dieses Toolkit enthält eine Reihe von Steuerelementen, Funktionen und App-Diensten, die häufig von verwendet werden Entwickler.

Im Rahmen einer strategischen Neugestaltung wurde Windows Community Toolkit v8.0 einer umfassenden Neugestaltung unterzogen. Die vorherige Version hatte zwei getrennte Zweige, WinUI 3 und WindowsAppSDK. Diese Abteilungen hatten unterschiedliche Namespaces, Pakete und Codekörper. Die überarbeitete Version geht jedoch einen anderen Weg und führt diese fragmentierten Komponenten in einem einheitlichen Namensraum zusammen. Das Ergebnis? Die Fähigkeit, plattformübergreifende Anforderungen aus einer einzigen Codebasis zu erfüllen und dadurch die Aufgaben der Anwendungsentwicklung und routinemäßigen Wartung zu vereinfachen.

Die neu veröffentlichte Version bringt allerdings einen Vorbehalt mit sich, da sie bestimmte ältere Funktionen aufgibt, die nicht in das neue Design importiert wurden. Zu den ausgelassenen Funktionen gehören AdaptiveGridView, DataGrid (jetzt eigenständig), DropShadowPanel, Expander (jetzt Teil von WinUI), InAppNotification, MarkdownTextBlock und andere. Für diejenigen, die sich für die Zusammenfassung der Änderungen interessieren, steht jedoch ein detaillierter Katalog der ausgesetzten Funktionen zur Verfügung.

Obwohl es wichtig ist, die Abwesenheiten zu beachten, gleicht diese Neuveröffentlichung sie mit einer Reihe innovativer Verbesserungen aus. Eine bemerkenswerte Änderung ist die Aktualisierung der Toolkit-Galerie, die Beispiele und Anleitungen enthält. Es weist nicht nur eine modernere Ästhetik auf, sondern enthält auch eine neue Sammlung von Beispielen und hat bestehende Beispiele verfeinert, um die Verständlichkeit für den Benutzer zu verbessern.

Microsoft hat „Sizers“ eingeführt, ein neu entwickeltes Paket, das ein Steuerelement enthält, das andere Steuerelemente skalierbar machen soll. Entwickler könnten dies nutzen, um eine erweiterte Ansicht von NavigationView zu erstellen oder Expander nutzen, um eine Pop-out-Schublade zu strukturieren. Darüber hinaus feierte ein weiteres neuartiges Steuerelement namens „Segmented“ sein Debüt, um Benutzern innerhalb von Anwendungen Optionen wie die Änderung von Filtern oder die Anpassung der Ansicht zu bieten.

Solche Toolkits, die den Prozess der App-Entwicklung beschleunigen und die Wartung vereinfachen, sind ein wachsender Trend in der Technologielandschaft