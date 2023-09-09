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الكشف عن مجموعة أدوات مجتمع Windows التي تم إصلاحها الإصدار 8.0 من Microsoft

Sep 09, 2023
الكشف عن مجموعة أدوات مجتمع Windows التي تم إصلاحها الإصدار 8.0 من Microsoft

كشفت شركة التكنولوجيا العملاقة Microsoft مؤخرًا عن تفاصيل إطلاق الإصدار المحدث لمجموعة أدوات Windows Community Toolkit، والتي غالبًا ما تكون مساعدًا حاسمًا للمطورين الذين يقومون بتصميم تطبيقات لنظامي التشغيل Windows 10 وWindows 11. تحتوي مجموعة الأدوات هذه على مجموعة متنوعة من عناصر التحكم والوظائف وخدمات التطبيقات التي يشيع استخدامها بواسطة المطورين.

في تحول استراتيجي، خضع Windows Community Toolkit v8.0 لعملية إعادة تصميم شاملة. كان الإصدار السابق يحتوي على فرعين منفصلين، WinUI 3 وWindowsAppSDK. كان لهذه الأقسام مساحات أسماء وحزم ونصوص برمجية مميزة. ومع ذلك، فإن الإصدار المُعاد تصميمه يسلك مسارًا مختلفًا، حيث يقوم بدمج هذه المكونات المجزأة في مساحة اسم موحدة. النتيجة؟ القدرة على تلبية متطلبات الأنظمة الأساسية المتعددة من قاعدة تعليمات برمجية فردية، وبالتالي تبسيط مهام تطوير التطبيقات والصيانة الروتينية.

الإصدار الذي تم إصداره حديثًا يحمل تحذيرًا، لأنه يتخلى عن بعض الميزات القديمة التي لم يتم استيرادها إلى التصميم الجديد. من بين الميزات التي تم استبعادها AdaptiveGridView، وDataGrid (المستقلة الآن)، وDropShadowPanel، وExpander (جزء من WinUI الآن)، وInAppNotification، وMarkdownTextBlock وغيرها. ومع ذلك، يمكن الوصول إلى كتالوج تفصيلي للميزات المعلقة للمهتمين بتقرير التغيير.

على الرغم من أنه من المهم ملاحظة حالات الغياب، إلا أن هذا الإصدار الجديد يعوض عن ذلك بمجموعة متنوعة من التحسينات المبتكرة. أحد التغييرات الملحوظة هو تحديث معرض مجموعة الأدوات الذي يستضيف العينات والأدلة. إنه لا يتباهى بجمالية أكثر معاصرة فحسب، بل يتضمن أيضًا مجموعة جديدة من الأمثلة وقد قام بضبط الأمثلة الموجودة لتضخيم فهم المستخدم.

طرحت Microsoft "Sizers"، وهي حزمة تم تصميمها حديثًا، والتي تحتوي على عنصر تحكم مصمم لجعل عناصر التحكم الأخرى قابلة للتطوير. يمكن للمطورين الاستفادة من هذا لتشكيل عرض موسع لـ NavigationView أو الاستفادة من Expander لبناء درج منبثق. بالإضافة إلى ذلك، ظهر عنصر تحكم جديد آخر يسمى "Segmented" لأول مرة ليقدم للمستخدمين خيارات داخل التطبيقات، مثل تعديل المرشحات أو تعديل العرض.

تمثل مجموعات الأدوات هذه، التي تعمل على تسريع عملية تطوير التطبيقات وتبسيط الصيانة، اتجاهًا متزايدًا في المشهد التكنولوجي؛ AppMaster platform, for example, uses a similar no-code approach in its user-friendly interface to help small businesses and enterprises construct comprehensive, adaptable software frameworks including server backend, websites, customer portals and native mobile apps.

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