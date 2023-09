Presentazione del rinnovato Windows Community Toolkit v8.0 di Microsoft

Il gigante della tecnologia Microsoft ha recentemente divulgato i dettagli del lancio dell'iterazione aggiornata del suo Windows Community Toolkit, spesso un aiuto cruciale per gli sviluppatori che creano applicazioni per Windows 10 e Windows 11. Questo toolkit contiene un assortimento di controlli, funzioni e servizi app comunemente utilizzati da sviluppatori.

Nell'ambito di un cambiamento strategico, Windows Community Toolkit v8.0 è stato sottoposto a una riprogettazione completa. La versione precedente aveva due rami separati, WinUI 3 e WindowsAppSDK. Queste divisioni avevano spazi dei nomi, pacchetti e corpi di codice distinti. Tuttavia, la versione rinnovata percorre un percorso diverso, unendo questi componenti frammentati in uno spazio dei nomi unitario. Il risultato? La capacità di soddisfare i requisiti multipiattaforma da un'unica base di codice, semplificando così le attività di sviluppo delle applicazioni e di manutenzione ordinaria.

La versione appena rilasciata comporta un avvertimento, poiché abbandona alcune funzionalità precedenti che non sono state importate nel nuovo design. Tra le funzionalità escluse ci sono AdaptiveGridView, DataGrid (ora autonomo), DropShadowPanel, Expander (ora parte di WinUI), InAppNotification, MarkdownTextBlock e altre. Tuttavia, un catalogo dettagliato delle funzionalità sospese è accessibile a coloro che sono interessati al riepilogo delle modifiche.

Sebbene sia importante notare le assenze, questa nuova versione compensa con una serie di miglioramenti innovativi. Un cambiamento notevole è l'aggiornamento della Galleria Toolkit che ospita esempi e guide. Non solo sfoggia un'estetica più contemporanea, ma include anche una nuova raccolta di esempi e ha perfezionato quelli esistenti per amplificare la comprensibilità dell'utente.

Microsoft ha introdotto "Sizers", un pacchetto appena coniato, che ospita un controllo progettato per rendere scalabili altri controlli. Gli sviluppatori potrebbero utilizzarlo per creare una visualizzazione ampliata di NavigationView o sfruttare l'Expander per strutturare un cassetto a comparsa. In aggiunta a ciò, ha fatto il suo debutto un altro nuovo controllo denominato "Segmented" per offrire agli utenti opzioni all'interno delle applicazioni, come la modifica dei filtri o la regolazione della vista.

Tali toolkit che accelerano il processo di sviluppo delle app e semplificano la manutenzione rappresentano una tendenza crescente nel panorama tecnologico; AppMaster platform, for example, uses a similar no-code approach in its user-friendly interface to help small businesses and enterprises construct comprehensive, adaptable software frameworks including server backend, websites, customer portals and native mobile apps.