Presentación del kit de herramientas comunitario de Windows v8.0 revisado de Microsoft

El gigante tecnológico Microsoft divulgó recientemente los detalles del lanzamiento de la versión actualizada de su kit de herramientas comunitario de Windows, que a menudo es una ayuda crucial para los desarrolladores que crean aplicaciones para Windows 10 y Windows 11. Este kit de herramientas alberga una variedad de controles, funciones y servicios de aplicaciones comúnmente utilizados por desarrolladores.

En un cambio estratégico, Windows Community Toolkit v8.0 ha pasado por un rediseño integral. La versión anterior tenía dos ramas segregadas, WinUI 3 y WindowsAppSDK. Estas divisiones tenían distintos espacios de nombres, paquetes y cuerpos de código. Sin embargo, la versión renovada navega por una ruta diferente, fusionando estos componentes fragmentados en un espacio de nombres unitario. ¿El resultado? La capacidad de satisfacer los requisitos multiplataforma desde una base de código única, simplificando así las tareas de desarrollo de aplicaciones y mantenimiento de rutina.

La versión recién lanzada trae consigo una advertencia, ya que abandona ciertas características anteriores que no se importaron al nuevo diseño. Entre las funciones que quedan fuera se encuentran AdaptiveGridView, DataGrid (ahora independiente), DropShadowPanel, Expander (ahora parte de WinUI), InAppNotification, MarkdownTextBlock y otras. Sin embargo, aquellos interesados ​​en el resumen de cambios pueden acceder a un catálogo detallado de funciones suspendidas.

Si bien es importante notar las ausencias, esta nueva versión las compensa con una variedad de mejoras innovadoras. Un cambio notable es la actualización de la Galería del kit de herramientas que alberga muestras y guías. No sólo hace alarde de una estética más contemporánea, sino que también incluye una nueva colección de ejemplos y ha perfeccionado los existentes para amplificar la comprensibilidad del usuario.

Microsoft ha presentado 'Sizers', un paquete recién creado que alberga un control diseñado para hacer escalables otros controles. Los desarrolladores podrían utilizar esto para formar una vista ampliada de NavigationView o aprovechar Expander para estructurar un cajón emergente. Además, ha debutado otro novedoso control denominado 'Segmentado' para ofrecer a los usuarios opciones dentro de las aplicaciones, como la modificación de filtros o el ajuste de vista.

Estos kits de herramientas que aceleran el proceso de desarrollo de aplicaciones y simplifican el mantenimiento son una tendencia creciente en el panorama tecnológico; AppMaster platform, for example, uses a similar no-code approach in its user-friendly interface to help small businesses and enterprises construct comprehensive, adaptable software frameworks including server backend, websites, customer portals and native mobile apps.