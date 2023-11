Microsoft, Gelişmiş Özellikler ve 1.18 Sürümüne Yükseltmelerle Windows Terminal Önizleme 1.19'u Kullanıma Sunuyor

Yakın zamanda gerçekleşen bir gelişmede Microsoft, Windows Terminal Önizleme sürüm 1.19'un beklenen sürümünü duyurdu ve aynı zamanda Terminal sürüm 1.18'e yükseltmeyi de yürütüyor. Bu hamle, ürünün ilk lansmanında vaat edilen tüm yardımcı programları ve araçları başarıyla içeriyor.

Windows Terminal 1.19'a dahil edilen önemli özelliklerden biri, geliştiriciler için güncel bir araç olarak sunulan Yayın Girişi'nin sunulmasıdır. Bu yeni özellik, geliştiricilere belirli bir terminal bölmesinin içeriğini aynı sekmedeki mevcut tüm diğer bölmelere genel olarak aktarma yeteneği verir.

Terminal'e yapılan bir diğer faydalı eklenti, geliştiricilerin belirli bir kod parçasını vurgulamasına ve aynı şekilde web tabanlı bir arama yapmasına olanak tanıyan bir seçenektir. Geliştiricilerin yalnızca istenen metni vurgulamaları, sağ tıklamaları ve ardından açılır menüden Web Aramayı seçmeleri yeterlidir. Varsayılan arama motoru Bing olsa da geliştiriciler bu tercihi settings.json dosyasında kolayca özelleştirebilir.

Microsoft ayrıca, Windows Terminal 1.19'a yapılan yükseltmelerin bir parçası olarak etkin olmayan pencerelere uygulanabilecek bir grafik ayarı olan odaklanmamış akrilik desteğini de tanıttı.

Microsoft geliştiricileri, kullanıcı deneyimini geliştirmeye yönelik en son çabalarında, Öneriler Kullanıcı Arayüzü adı verilen yeni bir Kullanıcı Arayüzü bileşenini entegre ettiler. Bu ilginç özellik, kullanıcılara komut geçmişinden kayıtlı komutlara kadar çok sayıda konuyu kapsayan çeşitli öneriler sunuyor. Öneriler Kullanıcı Arayüzü, sendInput eylemini bir kaynak olarak kullanabilir, böylece geliştiricilere tercih ettikleri komutları kaydetme ve yeniden kullanma seçeneği sunarak bunları tekrar tekrar yazma ihtiyacını ortadan kaldırır.

Eğlenceli bir değişiklikle, Windows Terminal 1.19 sürümü artık Komut İstemlerinde emojilerin kullanımını destekliyor.

Bu büyük yükseltmelerin ve yeni tanıtımların yanı sıra Microsoft, kullanılabilirlik iyileştirmeleri için birkaç küçük ama kullanışlı güncelleştirmeyi de bünyesine kattı. Yenilikler arasında kapalı veya çökmüş uygulamalar için sekmede bir göstergenin görüntülenmesi, komut ekleme için yeni bir bayrak, Renk Silme Modu desteği ve daha fazlası yer alıyor.

